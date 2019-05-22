Ср, 22.05.2019
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Зеленский провел первые назначения. Кто все эти люди?

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Владимир Зеленский и Андрей Богдан.

ФОТО: HANDOUT / REUTERS

Вечером второго и утром третьего дня своего президентства Владимир Зеленский подписал ряд кадровых указов, назначив, в частности, руководство своей администрации и нового начальника генштаба Вооруженных сил.

Среди людей, чьи фамилии фигурируют в указах, имеются выходцы из комик-студии «Квартал 95», звездой которой до избрания был Зеленский, связанный с олигархом Игорем Коломойским юрист и генерал, командовавший украинскими войсками во время боев под Иловайском.

Би-би-си кратко рассказывает о первых назначенцах новой украинской власти.

Глава Администрации президента - Андрей Богдан

Значение фигуры главы Администрации президента в украинской политике все время менялось и сильно зависело как от личности самого главы государства, так и от амбиций и психотипа шефа его администрации.

При президентстве Леонида Кравчука фамилию Николая Хоменко, вероятно, знал мало кто за пределами администрации главы государства. Напротив, о Викторе Балоге шутили, что это Виктор Ющенко работает президентом в его администрации.

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