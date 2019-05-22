Рейнсалу: Эстония намерена отстаивать мирное урегулирование конфликтов

«Для Эстонии в вопросах безопасности важен основанный на правилах миропорядок. Международное право в качестве опоры создает надежный фундамент для мирного совместного существования. Мы уверены, что международные проблемы эффективнее всего разрешать вместе с другими странами и народами, главная цель — поддерживать мир между государствами», — сказал Рейнсалу.

Министр заявил, что в случае избрания в непостоянные члены СБ ООН Эстония намерена прежде всего отстаивать мирное урегулирование конфликтов.

Рейнсалу выразил тревогу в связи со случаями применением силы в международных отношениях. «Яркий пример в нашем регионе — незаконная аннексия Крыма и дестабилизация Восточной Украины Россией. Мы в равной мере обеспокоены и очагами кризисов и в других регионах мира», — сказал он, отметив в первую очередь Ближний Восток.

При этом Рейнсалу подчеркнул роль СБ ООН в урегулировании кризисов.

Рейнсалу также отметил вклад Эстонии в урегулирование кризисов и миротворческую деятельность. «Мы были задействованы на Балканах, в Афганистане, Ираке, на Ближнем Востоке, в Сомали, в ЦАР и Мали и намерены и в будущем продолжать участие в миротворческих миссиях», - сказал он.

Глава МИД также обсудил с послами варианты повышения эффективности ООН как организации и отметил в том числе успехи Эстонии в сфере электронного управления. Рейнсалу заверил послов в намерении Эстонии стать непостоянным членом СБ ООН.