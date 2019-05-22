Ср, 22.05.2019
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Сегодня вечером около "Стокманна" будут отключены светофоры

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Светофор. Иллюстративное фото.

ФОТО: MARGUS ANSU/PM/SCANPIX BALTICS

В связи с заменой контроллера сегодня, 22 мая, с 20 часов и до 7 часов утра 23 мая не будут работать светофоры  на перекрестке Тартуского шоссе и улиц Пронкси и Лийвалайа. При  необходимости  регулированием движения займется муниципальная полиция, передает Раэпресс.

При отсутствии регулировщика следует руководствоваться знаками преимущественного проезда.

Как отметил заведующий отделом организации  движения Таллинского транспортного департамента Тайво Рюйтельмаа, контроллер будет заменен на новейший, а старый - 1980 года "рождения" - уйдет на заслуженный отдых.

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