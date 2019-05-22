Сегодня вечером около "Стокманна" будут отключены светофоры

В связи с заменой контроллера сегодня, 22 мая, с 20 часов и до 7 часов утра 23 мая не будут работать светофоры на перекрестке Тартуского шоссе и улиц Пронкси и Лийвалайа. При необходимости регулированием движения займется муниципальная полиция, передает Раэпресс.