В Кохтла-Ярве женщина брызнула газом в полицейского

Во вторник, 21 мая, в Кохтла-Ярве участковые полицейские вместе с инспектором по защите детей нанесли визит женщине, которая повела себя агрессивно в отношении одного из стражей порядка.
Инцидент произошел в доме на улице Олеви, передает Идаская префектура полиции.
38-летняя женщина достала из кармана куртки газовый баллончик и направила струю газа в сторону 38-летнего полицейского.
Возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Подозреваемая задержана.