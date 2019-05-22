Ср, 22.05.2019
Намного приятнее жить под щебетание птиц под деревьями на берегу лесного озера, чем в ласнамяэском панельном доме. Яанус Виханд
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  • В Кохтла-Ярве женщина брызнула газом в полицейского

В Кохтла-Ярве женщина брызнула газом в полицейского

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Полицейский. Иллюстративное фото.

ФОТО: Dmitri Kotjuh

Во вторник, 21 мая, в Кохтла-Ярве участковые полицейские вместе с инспектором по защите детей нанесли визит женщине, которая повела себя агрессивно в отношении одного из стражей порядка.

Инцидент произошел в доме на улице Олеви, передает Идаская префектура полиции.

38-летняя женщина достала из кармана куртки газовый баллончик и направила струю газа в сторону 38-летнего полицейского.

Возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Подозреваемая задержана.

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