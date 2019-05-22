Верховная рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского

За внесение законопроекта в повестку проголосовали лишь 92 депутата, однако необходимо, чтобы рассмотрение поддержали не менее 226 депутатов. Кроме того, парламентарии также отказались рассматривать законопроект о внесение изменений в закон "О публичных закупках". На голосовании он также не набрал необходимого минимума.