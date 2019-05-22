Жителя Пярнумаа насторожила чересчур общительная женщина. Как оказалось, не напрасно

Пожилой мужчин рассказал полиции, что к нему подошла женщина и заговорила с ним, в числе прочего она выяснила, где он живет.

Затем женщина много раз появлялась во дворе его дома, чтобы поговорить, до тех пор пока вдруг не попросила в долг большую сумму. К счастью, пожилой мужчина понял, что может иметь дело с нечестным человеком и остаться без денег.

Полиция просит быть внимательными, не давать в долг незнакомы людям и не заключать другие сделки, не проконсультировавшись с близкими или экспертами. Молодым людям стоит рассказать о подобных опасностях своим пожилым родственникам, чтобы они не стали жертвой мошенников.