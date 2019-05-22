Ср, 22.05.2019
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  • Видео: мужчина в футболке с логотипом EKRE оскорбил живущего в Таллинне пакистанца

Видео: мужчина в футболке с логотипом EKRE оскорбил живущего в Таллинне пакистанца

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Ажар родом из Пакистана сегодня около четырех часов вечера шел со знакомым по Ыйсмяэ, когда на него напал мужчина в футболке с логотипом EKRE, передает Postimees.

Ажар рассказал Postimees, что все началось уже в половине четвертого вечера. Ажар стоял с другом около автомобиля. «Он стоял в стороне некоторое время, потом повернулся ко мне», - рассказал Ажар. Мужчина в футболке с логотипом EKRE неоднократно прокричал: «Езжай домой, это Эстония!»

«Я спокойный человек, но это не нормально», - отметил он и добавил, что в течение последних лет отношении к иностранцам стало хуже. «Что здесь случилось? Я больше не хочу здесь жить», - сказал Ажар и добавил, что думает уехать из Эстонии. «Я не понимаю. Живу здесь уже пять лет, но теперь больше не хочу», - сказал он.

«Я люблю Эстонию, особенно местных жителей», - рассказал Ажар.

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