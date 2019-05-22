Видео: мужчина в футболке с логотипом EKRE оскорбил живущего в Таллинне пакистанца

Ажар рассказал Postimees, что все началось уже в половине четвертого вечера. Ажар стоял с другом около автомобиля. «Он стоял в стороне некоторое время, потом повернулся ко мне», - рассказал Ажар. Мужчина в футболке с логотипом EKRE неоднократно прокричал: «Езжай домой, это Эстония!»

«Я спокойный человек, но это не нормально», - отметил он и добавил, что в течение последних лет отношении к иностранцам стало хуже. «Что здесь случилось? Я больше не хочу здесь жить», - сказал Ажар и добавил, что думает уехать из Эстонии. «Я не понимаю. Живу здесь уже пять лет, но теперь больше не хочу», - сказал он.