Легендарный голливудский режиссер снимет фильм в Таллинне: стали известны подробности

Warner Bros сообщили, что сегодня начались съемки нового фильма Кристофера Нолана, название - Tenet (на русском - "Догма"), сообщает Deadline. Узнать о фильме больше можно из базы данных IMDB (где Таллинн и Эстония отмечены в качестве места съемок) и официального пресс-релиза.

Что касается содержания, это может быть шпионский фильм, действие которого и съемки проходят в семи государствах, в их числе и Эстония - Allfilm по неизвестным причинам еще официально не подтвердил это. По данным IMDB, съемки будут также проходить в Италии и Индии.

В фильме будут играть Роберт Паттинсон, Джон Дэвид Вашингтон, Элизабет Дебики, а также Майкл Кейн, Кеннет Брана, Димпл Кападия, Аарон Тейлор-Джонсон и Клеманс Поэзи.

В главной роли - Джон Дэвид Вашингтон ("Черный клановец").

Фильм выходит 17 июля 2020 года. В Эстонии съемки пройдут в середине июня, с помощью Allfilm будет собрано около тысячи человек для массовки.