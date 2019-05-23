Стали известны зарплаты новых районных старейшин Таллинна

Зарплаты новых старейшин столичных районов Ласнамяэ, Пыхья-Таллинн, Пирита и Хааберсти останутся такими же, как и у их предшественников.
Об этом в интервью ERR заявил мэр Таллинна Михаил Кылварт.
Должностной оклад старейшины Ласнамяэ составляет 3960 евро в месяц, столько же получает и глава Пыхья-Таллинна. Руководитель Хааберсти зарабатывает 3850 евро, а старейшина Пирита - 3400 евро, передает Rus.err.
Напомним, администрацию Ласнамяэ возглавит бывший директор службы трамвайного движения фирмы Tallinna Linnatranspordi AS Андрес Вяэн, руководить Пыхья-Таллинном станет правовед Пеэтер Ярвелайд, в Хааберсти пост старейшины займет пресс-секретарь Центристской партии Андре Ханимяги, в Пирита - советник по развитию местной управы Тынис Лийнат.
Утвердить новых старейшин столичная мэрия собирается 29 мая.