Чт, 23.05.2019
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Стали известны зарплаты новых районных старейшин Таллинна

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Деньги. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

Зарплаты новых старейшин столичных районов Ласнамяэ, Пыхья-Таллинн, Пирита и Хааберсти останутся такими же, как и у их предшественников.

Об этом в интервью ERR заявил мэр Таллинна Михаил Кылварт.

Должностной оклад старейшины Ласнамяэ составляет 3960 евро в месяц, столько же получает и глава Пыхья-Таллинна. Руководитель Хааберсти зарабатывает 3850 евро, а старейшина Пирита - 3400 евро, передает Rus.err.

Напомним, администрацию Ласнамяэ возглавит бывший директор службы трамвайного движения фирмы Tallinna Linnatranspordi AS Андрес Вяэн, руководить Пыхья-Таллинном станет правовед Пеэтер Ярвелайд, в Хааберсти пост старейшины займет пресс-секретарь Центристской партии Андре Ханимяги, в Пирита - советник по развитию местной управы Тынис Лийнат.

Утвердить новых старейшин столичная мэрия собирается 29 мая. 

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