В чем обвиняют нового министра от EKRE: грубая небрежность при расследовании налогового дела

Новоиспеченный министр внешней торговли и инфотехнологий Керт Кинго (51) судится с Налогово-таможенным департаментом, поскольку, работая юристом в департаменте, она не согласилась с дисциплинарным наказанием и снижением зарплаты. Министр от партии EKRE называет происходившее в Налоговом департаменте чистой воды притеснением на рабочем месте и убеждена, что все делала правильно.

Из имеющихся в распоряжении редакции документов выясняется, что события, приведшие в итоге в суд, начались еще в конце 2015 года, когда главный юрист службы особых производств отдела доходов Налогово-таможенного департамента передал Кинго документы, связанные с производством в отношении фирмы OÜ Parim Ehitaja. Департамент имел основания подозревать, что предприятие не заплатило налоги с выплаченных зарплат. Речь шла об обычном производстве, следователи департамента имеют в производстве по четыре-пять таких дел одновременно.

В этот же раз расследование налоговых дел строительной фирмы вылилось в крупную ссору. В отношении Кинго возбудили дисциплинарное расследование, которое увенчалось в январе 2017 года приказом, снизившим оклад Кинго на 20 процентов сроком на четыре месяца.

Претензия: следствие топталось на месте четыре месяца

Руководитель и главный юрист службы особых производств отдела доходов предъявили претензию Керт Кинго в том, что при расследовании налоговых дел строительной фирмы она небрежно исполняла свои служебные обязанности, благодаря чему следствие топталось на месте четыре месяца. За это время истек срок давности, и стало невозможным привлечь к ответственности члена правления фирмы. В итоге департамент был вынужден признать случай безнадежным.

Налогово-таможенный департамент вменяет Кинго в вину тот факт, что хотя она получила материалы следствия еще в конце 2015 года, за дело взялась лишь в марте 2016 года. Сама Керт Кинго с этим не согласна и отмечает, что отправила запрос о возможном предварительном аресте имущества еще в декабре 2015 года, но когда выяснилось, что имущества у фирмы нет, сосредоточилась на более срочных делах и продолжила производство в марте 2016 года.

Спор вызвала и статья Закона о налогообложении, согласно которой велось производство о налоговом долге. Начальство Кинго пришло к выводу, что члена правления фирмы нужно было привлечь к ответственности за грубую небрежность, но будущий министр была против и сказала, что руководитель предприятия создал долг по налогам умышленно, поэтому дело нужно расследовать по другой статье.

Если из-за долга, возникшего по небрежности, руководителя предприятия можно привлечь к ответственности в течение трех лет после совершения деяния, то за налоговый долг, возникший вследствии умышленной деятельности, срок давности истекает через пять лет. Таким образом, по оценке Кинго, во время расследования дела для привлечения члена правления к ответственности было еще два года.