В чем обвиняют нового министра от EKRE: злостная халатность при расследовании налогового долга

Новоиспеченный министр внешней торговли и инфотехнологий Керт Кинго (51) судится с Налогово-таможенным департаментом, поскольку, работая юристом в департаменте, она не согласилась с дисциплинарным наказанием и снижением зарплаты. Министр от партии EKRE называет происходившее в Налоговом департаменте - чистой воды притеснением на рабочем месте и убеждена, что все делала правильно.

Из имеющихся в распоряжении редакции документов выясняется, что события, приведшие в итоге в суд, начались еще в конце 2015 года, когда главный юрист службы особых производств отдела доходов Налогово-таможенного департамента передал Кинго документы, связанные с производством в отношении фирмы OÜ Parim Ehitaja. У департамента были основания подозревать, что предприятие не заплатило налоги с выплаченных зарплат. Речь шла об обычном производстве, следователи департамента имеют по четыре-пять таких дел одновременно.

В этот же раз расследование налоговых дел строительной фирмы вылилось в крупную ссору. В отношении Кинго возбудили дисциплинарное расследование, которое увенчалось в январе 2017 года приказом, которым основную зарплату Кинго на четыре месяца снизили на 20 процентов.

Претензия: следствие топталось на месте четыре месяца

Руководитель и главный юрист службы особых производств отдела доходов предъявили претензию в том, что Керт Кинго при расследовании налоговых дел строительной фирмы халатно исполняла свои служебные обязанности и, по сути, попав в ее руки, следствие топталось на месте четыре месяца. За это время истек срок давности, из-за чего стало невозможным привлечь члена правления фирмы к ответственности. В итоге департаменту пришлось признать случай безнадежным.

Налогово-таможенный департамент вменяет Кинго в вину тот факт, что хотя она получила материалы следствия еще в конце 2015 года, за дело она взялась лишь в марте 2016 года. Сама Керт Кинго с этим не согласна и отмечает, что отправила запрос по делу возможного предварительного ареста еще в декабре 2015 года, но когда выяснилось, что имущества у фирмы нет, сосредоточилась на более срочных делах и продолжила производство в марте 2016 года.

Спор вызвала и статья Закона о налогообложении, согласно которой велось производство о налоговом долге. Начальство Кинго пришло к выводу, что члена правления фирмы нужно было привлечь к ответственности за злостную халатность, но будущий министр была против и сказала, что руководитель предприятия создал долг по налогам умышленно, поэтому дело нужно расследовать по другой статье.

Если из-за долга, возникшего по халатности, руководителя предприятия можно привлечь к ответственности в течение трех лет после совершения деяния, то за налоговый долг, возникший из-за умышленной деятельности, срок давности истекает через пять лет. Таким образом, по оценке Кинго, во время расследования дела для привлечения члена правления к ответственности было еще два года времени.