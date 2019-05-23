В чем обвиняют нового министра от EKRE: злостная халатность при расследовании налогового долга

Керт Кинго и Налогово-таможенный департамент спорят в суде, корректно ли нынешний министр исполняла свои служебные обязанности при расследовании налоговых дел одной строительной фирмы, пишет Postimees.
Новоиспеченный министр внешней торговли и инфотехнологий Керт Кинго (51) судится с Налогово-таможенным департаментом, поскольку, работая юристом в департаменте, она не согласилась с дисциплинарным наказанием и снижением зарплаты. Министр от партии EKRE называет происходившее в Налоговом департаменте - чистой воды притеснением на рабочем месте и убеждена, что все делала правильно.
Из имеющихся в распоряжении редакции документов выясняется, что события, приведшие в итоге в суд, начались еще в конце 2015 года, когда главный юрист службы особых производств отдела доходов Налогово-таможенного департамента передал Кинго документы, связанные с производством в отношении фирмы OÜ Parim Ehitaja. У департамента были основания подозревать, что предприятие не заплатило налоги с выплаченных зарплат. Речь шла об обычном производстве, следователи департамента имеют по четыре-пять таких дел одновременно.
В этот же раз расследование налоговых дел строительной фирмы вылилось в крупную ссору. В отношении Кинго возбудили дисциплинарное расследование, которое увенчалось в январе 2017 года приказом, которым основную зарплату Кинго на четыре месяца снизили на 20 процентов.
Претензия: следствие топталось на месте четыре месяца
Руководитель и главный юрист службы особых производств отдела доходов предъявили претензию в том, что Керт Кинго при расследовании налоговых дел строительной фирмы халатно исполняла свои служебные обязанности и, по сути, попав в ее руки, следствие топталось на месте четыре месяца. За это время истек срок давности, из-за чего стало невозможным привлечь члена правления фирмы к ответственности. В итоге департаменту пришлось признать случай безнадежным.
Налогово-таможенный департамент вменяет Кинго в вину тот факт, что хотя она получила материалы следствия еще в конце 2015 года, за дело она взялась лишь в марте 2016 года. Сама Керт Кинго с этим не согласна и отмечает, что отправила запрос по делу возможного предварительного ареста еще в декабре 2015 года, но когда выяснилось, что имущества у фирмы нет, сосредоточилась на более срочных делах и продолжила производство в марте 2016 года.
Спор вызвала и статья Закона о налогообложении, согласно которой велось производство о налоговом долге. Начальство Кинго пришло к выводу, что члена правления фирмы нужно было привлечь к ответственности за злостную халатность, но будущий министр была против и сказала, что руководитель предприятия создал долг по налогам умышленно, поэтому дело нужно расследовать по другой статье.
Если из-за долга, возникшего по халатности, руководителя предприятия можно привлечь к ответственности в течение трех лет после совершения деяния, то за налоговый долг, возникший из-за умышленной деятельности, срок давности истекает через пять лет. Таким образом, по оценке Кинго, во время расследования дела для привлечения члена правления к ответственности было еще два года времени.
Начальство обвиняет Кинго в том, что она расследовала дело по статье об умышленных действиях члена правления для того, чтобы скрыть истечение крайнего срока. По словам Кинго, о халатности не может быть и речи, поскольку у фирмы OÜ Parim Ehitaja был только один член правления - Лево Уппин. Если бы в правлении было несколько членов, то могла возникнуть ситуация, что один член правления недостаточно контролировал то, что делал другой. Если же за деятельность фирмы отвечает один человек, то за возникновением долга по налогам может стоять только умышленная деятельность, считает Кинго.
Также Кинго считает, что Налоговый департамент во время дисциплинарного расследования вышел за рамки ее предполагаемого нарушения, поскольку в итоге сосредоточились на ее характере, что при оценивании ее вины не имеет никакого значения. И действительно, среди материалов дисциплинарного расследования имеется семистраничная характеристика Керт Кинго, составленная главным юристом службы особых производств.
Уничтожающая характеристика
Характеристика уничтожающая, главный юрист пишет, что с начала 2016 года общение с Керт Кинго стало напряженным, поскольку она громогласно критиковалаработу руководства и коллег, сплетничала, говорила за спинами коллег и пыталась работать против руководства. На семи страницах приведены многочисленные примеры происшествий, связанных с Кинго.
Один пример такой: во время видеосовещания руководитель говорил работникам об их вкладе при назначении зарплат, но Кинго якобы услышала, что речь шла о назначении заплат по возрасту. После Керт еще полгода критиковала назначение зарплат по возрасту.
«Весьма явно ее негативное отношение к части коллег, то, что она считает себя лучше других юристов, не хочет принимать участия в совместных мероприятиях и умышленно действует для того, чтобы критиковать руководство перед другими коллегами», - говорится в характеристике.
Керт Кинго сказала Postimees, что все присвоенные ей в характеристике особенности и действия выдуманы, или присвоены со злым умыслом, и речь идет о прямом притеснении на рабочем месте. Негативные оценки руководителя службы об особенностях ее характера она считает странными, поскольку рабочее место Кинго было в Тарту, а руководитель службы работал в Таллинне и между собой они практически не сталкивались.
Еще более странным негативные характеристики Кинго делает то, что в 2015 году ее признали «Лучшим работником года», а в 2016 году она стала «Лучшей коллегой года».
Кинго обжаловала назначенное ей дисциплинарное наказание в суде. Коллегия Тартуского административного суда в марте 2017 года постановила прекратить судебное производство, поскольку Налогово-таможенный департамент аннулировал приказ по причинам целесообразности. Руководитель по связям с общественностью департамента Райнер Лауритс объяснил, что приказ был аннулирован, поскольку там было указано формальное нарушение, но вынес новый, юридически корректный приказ.
Кинго обжаловала в суде и новый приказ, и требует его аннулирования. В судах первой и второй инстанции нынешний министр проиграла, сейчас дело находится в Государственном суде, который вынесет решение 6 июня.
По словам Лауритса, Налогово-таможенный департамент будет готов прокомментировать спор с Кинго после вступления в силу решения суда, поскольку госучреждение не считает корректным комментировать судебное дело во время его рассмотрения.