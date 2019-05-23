"Возможны жесткие акции": водители автобусов требуют повышения зарплат

По словам координатора профсоюза Ааре Кюбарсеппа, в конце этого года на всех автобусных предприятиях истечет срок действия коллективных договоров, в которых оговариваются зарплаты.

Новый коллективный договор обсуждался на протяжении года, и теперь он попал на стол государственного примирителя. «Водители автобусов готовятся к тяжелым переговорам со своими работодателями, оптимизма на этот раз мало», - сказал председатель Транспортного профсоюза Юллар Каллас. Он добавил, что исходя из этого в профсоюзе начнут подготовку к жестким акциям.

По словам Кюбарсеппа, работодатели не могут поднять зарплату водителям автобусов, потому что на транспортных тендерах предприятия, находящиеся в тесной конкуренции, сделали свои предложения так, что отставание зарплат невозможно ликвидировать.

«Решение возникшей ситуации в руках правительства - найдет ли оно дополнительные деньги на повышение зарплат водителей автобусов», - сказал Кюбарсепп.