Гомофобию назвали преступлением

Гризманн заявил, что поддержал бы партнера по команде, совершившего каминг-аут. Для этого, по мнению француза, требуется большая смелость. «Мы обязаны говорить об этом. Повторять, что гомофобия — это не мнение, а преступление», — сказал футболист.