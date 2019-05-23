Суд оставил под стражей бизнесмена Павла Гаммера

Окружной суд, рассмотрев апелляцию адвоката Гаммера, принял решение ее отклонить. Защитник просил заменить арест электронным надзором, сообщает Rus.ERR со ссылкой на пресс-службу Таллиннского окружного суда.

Напомним, 9 апреля Харьюский уездный суд не изменил меру пресечения обвиняемым в руководстве преступной группировкой Гаммеру и Хирву, адвокаты обоих обвиняемых обжаловали это постановление в окружном суде.