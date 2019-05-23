Чт, 23.05.2019
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  • Суд оставил под стражей бизнесмена Павла Гаммера

Суд оставил под стражей бизнесмена Павла Гаммера

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Павел Гаммер.

ФОТО: Sander Ilvest / Postimees

Таллиннский окружной суд накануне не изменил меру пресечения обвиняемому в руководстве преступной группировкой предпринимателю Павлу Гаммеру.

Окружной суд, рассмотрев апелляцию адвоката Гаммера, принял решение ее отклонить. Защитник просил заменить арест электронным надзором, сообщает Rus.ERR со ссылкой на пресс-службу Таллиннского окружного суда.

Напомним, 9 апреля Харьюский уездный суд не изменил меру пресечения обвиняемым в руководстве преступной группировкой Гаммеру и Хирву, адвокаты обоих обвиняемых обжаловали это постановление в окружном суде.

В конце января стало известно, что Государственная прокуратура завершила расследование и направила в суд материалы уголовного дела, в котором бизнесменов Хуберта Хирва и Павла Гаммера обвиняют в руководстве преступной группировкой. Предварительное заседание по делу пройдет 31 мая.

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