Суд оставил под стражей бизнесмена Павла Гаммера

Таллиннский окружной суд накануне не изменил меру пресечения обвиняемому в руководстве преступной группировкой предпринимателю Павлу Гаммеру.
Окружной суд, рассмотрев апелляцию адвоката Гаммера, принял решение ее отклонить. Защитник просил заменить арест электронным надзором, сообщает Rus.ERR со ссылкой на пресс-службу Таллиннского окружного суда.
Напомним, 9 апреля Харьюский уездный суд не изменил меру пресечения обвиняемым в руководстве преступной группировкой Гаммеру и Хирву, адвокаты обоих обвиняемых обжаловали это постановление в окружном суде.
В конце января стало известно, что Государственная прокуратура завершила расследование и направила в суд материалы уголовного дела, в котором бизнесменов Хуберта Хирва и Павла Гаммера обвиняют в руководстве преступной группировкой. Предварительное заседание по делу пройдет 31 мая.