ФИФА не станет увеличивать число участников чемпионата мира

ФИФА пришла к выводу, что не успевает подготовить страну к проведению большего количества матчей. Федерация отказалась также от идеи проведения некоторых игр чемпионата мира — 2022 за пределами Катара.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино отметил, что существует возможность увеличения количества участников на чемпионате мира, который пройдёт в Катаре, а также заявил, что часть игр может пройти на территории соседних стран. При этом Инфантино отметил, что нововведение точно вступит в силу в 2026 году.