Чт, 23.05.2019
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ФИФА не станет увеличивать число участников чемпионата мира

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FIFA president Gianni Infantino

ФОТО: Naseem Zeitoon / REUTERS/Scanpix

Состав участников чемпионата мира 2022 года не будет расширен с 32 до 48 команд и останется прежним, сообщает championat.com.

ФИФА пришла к выводу, что не успевает подготовить страну к проведению большего количества матчей. Федерация отказалась также от идеи проведения некоторых игр чемпионата мира — 2022 за пределами Катара.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино отметил, что существует возможность увеличения количества участников на чемпионате мира, который пройдёт в Катаре, а также заявил, что часть игр может пройти на территории соседних стран. При этом Инфантино отметил, что нововведение точно вступит в силу в 2026 году.

В нынешнем формате, который подразумевает участие 32 команд, чемпионат мира проводится с 1998 года.

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