Тереза Мэй.

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В обзоре британской прессы 23 мая:

Пора уходить?

Все британские газеты пишут о том, что политическая карьера премьер-министра Терезы Мэй подошла к концу.

Daily Telegraph в своей редакционной статье спрашивает: о чем она вообще думает? Всем ясно, что все кончено.

Она хочет, чтобы депутаты парламента в четвертый раз проголосовали за ее соглашение с ЕС по Брекзиту, хотя они уже отвергли его три раза.

Но Мэй по-прежнему держится за свое место.