Rus.Postimees.eeПресса Британии: Терезе Мэй пора уходитьПресса Британии: Терезе Мэй пора уходитьBBC News Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии23 мая 2019, 9:01Тереза Мэй.ФОТО: Yves Herman / Reuters / ScanpixВ обзоре британской прессы 23 мая:О чем думает Тереза Мэй?Волна популизма в ЕвропеКремль ставит на АвстриюУгроза российских кибератакПора уходить?Все британские газеты пишут о том, что политическая карьера премьер-министра Терезы Мэй подошла к концу.Daily Telegraph в своей редакционной статье спрашивает: о чем она вообще думает? Всем ясно, что все кончено.Она хочет, чтобы депутаты парламента в четвертый раз проголосовали за ее соглашение с ЕС по Брекзиту, хотя они уже отвергли его три раза.Но Мэй по-прежнему держится за свое место. Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть КомментарииБрекзитвеликобританиясмитереза мэй