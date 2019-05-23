Гвардиола покидает "Манчестер Сити" и переежает в Италию

По информации championat.com, стороны уже согласовали условия будущего контракта. Соглашение о сотрудничестве будет подписано сроком на четыре года.

Ранее «Ювентус» объявил об уходе с тренерского поста Массимилиано Аллегри, который проработал в клубе последние пять лет.