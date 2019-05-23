Это фиаско, Баку: болельщики не хотят покупать билеты на финал Лиги Европы

«Арсенал» и «Челси» в общей сложности вернут более 6000 билетов, поскольку продали только 3500 и 2000 билетов соответственно, сообщает sports.ru.

Всего УЕФА выделил клубам по 5800 билетов, что составляет менее 10% от вместимости стадиона, на котором пройдет финал, – решение принято из-за малой пропускной способности аэропорта в Баку.

Спонсоры УЕФА, которым выделили 2000 билетов, столкнулись с аналогичными проблемами.

Стоимость и ограниченная доступность авиарейсов, время перелета, проблемы с визами и позднее начала матча (в 23:00 по местному времени) – среди главных причин, по которым болельщики отказываются от поездки.

Билеты, которые вернут английские клубы и спонсоры, выставят на продажу, их смогут приобрести местные болельщики. На данный момент в Азербайджане продано 23 000 билетов. Как отмечает издание, неизвестно, будет ли спрос на дополнительные билеты.

Напомним, «Арсенал» ранее раскритиковал УЕФА из-за проведения финала Лиги Европы в Баку.

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