Фото: как семейная пара отремонтировала дом своими руками

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Начиналось все банально: архитектор Виктор и керамист Элина переехали в район Гетеборга Майорну и поселились в самой обычной квартире — тесноватой, с маленькой кухней.

Как-то, прогуливаясь по окрестностям, пара наткнулась на дом неподалеку, выставленный на продажу, тоже маленький, площадью чуть более 24 квадратных метров. И тут же им пришла в голову идея: а почему бы не купить его и не сделать продолжением квартиры? Тем более что к дому прилагался просторный участок с живописно запущенным садом и микродомик размером с двуспальную кровать.

Оказалось, что вместе с покупкой недвижимости Виктор и Элина приобрели еще и кучу хлопот. Дом был построен в 20-х годах прошлого века и был в очень плохом состоянии. Его пришлось почти полностью перестраивать. Зато у пары наконец появилась желанная большая кухня, веранда и комната в саду, где можно разместить гостей или ночевать самим.

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Поскольку шведы с трепетом относятся к экологии и повторному использованию сырья, многие старые, но еще годные элементы вроде оконных рам и части фасада творческие новоселы активно применили в реставрации дома и теперь этим гордятся.

Кроме того, во время ремонтных работ, которые длились около полутора лет, внутри стен дома Виктор обнаружил крепкие доски, из которых в итоге получился грубоватый стол на кухне.

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

С полом вышла целая эпопея. Виктор где-то вычитал, что можно добиться интересного оттенка, если натереть доски кофейной гущей.

Пара рискнула: позвала гостей и закатила грандиозную вечеринку, предварительно щедро обработав пол кофе, чтобы гости втоптали его посильнее. Доски приобрели неоднородный и выразительный коричневый оттенок.

Когда пришел черед заниматься декорированием, в дело вступила Элина. Так в доме появились находки с блошиных рынков и предметы из ИКЕА.

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Подушки на веранде Элина расписала при помощи текстильной краски, а в открытую нишу для хранения поставила тарелки, которые сделала сама. Посуда ручной работы идеально вписалась в эстетику этого своеобразного уютного дома.