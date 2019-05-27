Лазерная коррекция зрения

- Как за эти годы изменилось отношение медиков и пациентов к лазерной коррекции зрения?

- Помню, что впервые об этой загадочной технологии услышал в начале 90-х. Несколько лет я собирал информацию и в 1999 году отправился в Германию, где прямо на заводе, который сейчас называется Cari Zeiss Meditec, приобрел самый на тот момент современный, только что созданный лазер нового поколения. В моих руках оказалось настоящее чудо техники: точка лазера за несколько секунд устраняла близорукость вплоть до 12 диоптрий!

Когда мы начали практиковать этот метод, отношение было совсем другим, более осторожным, чем сейчас. Теперь наша аппаратура намного лучше, и мы успешнее можем прогнозировать результат операции, однако нельзя забывать, что за эти годы мы накопили опыт, и сейчас можем сказать, что это безопасная операция, эффект от которой длится всю жизнь.

- С какими трудностями вы столкнулись, начав применять лазерную коррекцию зрения?

- Мы были первыми в Прибалтике, кто начал практиковать этот метод, поэтому об этом новшестве в офтальмологии нам нужно было информировать и просвещать общество. После приобретения лазера я понял, что необходимо решить существенную проблему – незнание и неверие людей. В Латвии о лазерной коррекции никто ничего не знал, но в Америке о таких операциях знал или слышал каждый прохожий. Прошло время, и я с радостью могу отметить, что теперь и в Латвии каждый прохожий знает о лазерной коррекции. За эти годы мы с коллегами провели более десяти тысяч таких операций. Эффект операции очевиден и неоспорим, и невозможно описать нашу радость за каждого пациента, восстановившего зрение.

- Как вы думаете, в чем секрет истории успеха вашей клиники?

- Определенно это наши врачи, партнеры по сотрудничеству и клиенты, которые нам доверяют. Несмотря на то, что наша клиника самая опытная и современная в Прибалтике, мы постоянно развиваемся. Врачи участвуют и выступают на всех крупнейших мировых форумах для профессионалов отрасли, осваивают все новое и используют в своей работе только самые современные методы лечения и диагностики. В нашем центре работают только лучшие врачи, стремящиеся к приобретению новых знаний. Сейчас мы можем делать коррекцию зрения при близорукости в пределах от -0,5 до -11 диоптрий и дальнозоркости до +4 диоптрий. Если эти показатели выше, можем предложить другие методы. Несомненно, по сравнению с тем, что было десять лет назад, возможности сильно возросли, и в арсенале нашей клиники есть также интраокулярные линзы премиум-класса, с помощью которых можно корректировать как сильные близорукость и дальнозоркость, так и возрастные изменения – так называемую пресбиопию.

- Какие условия должны быть соблюдены, чтобы пациенту можно было сделать лазерную коррекцию?

- Лазерные операции делают пациентам в возрасте от 18 лет, если острота их зрения не менялась два года. Верхней границы возраста для лазерной коррекции зрения практически не существует. Главное условие – чтобы не было глазных патологий, не совместимых с этой операцией. Мы делаем эту операцию людям со здоровыми глазами и отсутствием тяжелых общих заболеваний, например, сердечных, диабета. В любом случае мы тщательно обследуем глазное яблоко, чтобы убедиться в отсутствии изменений – катаракты, глаукомы, изменений сетчатки и пр., – которые потом могли бы вызвать ухудшение зрения. Конечно, к каждому пациенту нужен индивидуальный подход. У нас много аппаратуры, которая помогает найти ответ на вопрос, можно ли сделать человеку такую лазерную операцию.

- Расскажите про саму операцию.

- Операция на оба глаза длится в среднем десять минут. Лазеры очень точные и быстрые, они не раздражают глаза. В нашем распоряжении есть эксимерный лазер, а также единственный в Латвии фемтолазер Cari Zeiss. Коррекция фемтосекундным лазером более точная, чем коррекция эксимерным лазером, у пациентов возникает меньше осложнений и боли. Это более дорогой метод, но и более щадящий для глаз, и у него очень многообещающее будущее. То, какой лазер использовать, обычно решает врач совместно с пациентом, но в отдельных случаях это определяет толщина роговицы и состояние глазного яблока.

- Спасибо за ответы! Удачи Вам!

