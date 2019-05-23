Четыре занимательных повода выбрать Kalevi Panorama

Свежие продукты с Центрального рынка

Действительно, неподалеку от Kalevi Panorama находится множество торговых центров (Ülemiste, Stockman, Sikupilli и т.д.) и небольших магазинчиков, однако аутентичный опыт вам подарит легендарный таллиннский Центральный рынок. Летом прилавки рынка ломятся от натуральных фермерских товаров, а какое удовольствие лакомиться именно отечественными ягодами, фруктами и овощами! Но на рынок полезно ходить не только летом. Что может быть приятнее, чем в промозглый зимний день захватить с собой пакетик свежих булочек и баловать себя ими на протяжении дня. Кстати, именно рынки предлагают самый свежий выбор отечественного мяса и сыров. У Центрального рынка есть и еще один большой плюс: по сравнению со многими другими таллиннскими рынками цены здесь намного выгоднее. Повод зайти на Центральный рынок найдется всегда!

Целый ряд возможностей для тренировок рядом с домом

Расположение домов Kalevi Panorama идеально подходит любителям активного образа жизни. Живете вы один, вдвоем или у вас большая семья – ваша жизнь станет логистически значительно удобнее. И вы сами, и ваши дети смогут посещать тренировки прямо рядом с домом, и вам не придется подстраивать графики и тратить время на простаивание в пробках. Два стадиона Kalev, спортивный холл Kalev, легкоатлетический холл Kalev находятся прямо рядом с домами Kalevi Panorama и предлагают тренировки на любой вкус, начиная от футбола и легкой атлетики и заканчивая рэгби или movement`ом. Удобное расположение означает, что вам будет нелегко находить оправдания пропущенным тренировкам. Kalevi Panorama поможет вам поддерживать спортивную форму!

Самая зеленая часть центра города

Хотя дома Kalevi Panorama находятся всего в нескольких минутах ходьбы от самого центра города, вокруг них довольно много зелени. К примеру, между районами Юхкентали и Веэренни находится утопающий в зелени парк Пооламяэ. И, возможно, многие даже[О1] не задумываются об этом, но очаровательный Кадриорг с его достопримечательностями и кафе раскинулся всего в километре отсюда. Если вы хотите, живя в городе, ощущать себя на природе, то район Юхкентали отлично для этого подходит.

Вся Эстония и весь мир открыты для вас

Таллинн известен всему миру своей компактностью, благодаря которой дорога от аэропорта до центра города занимает всего четверть часа. Для людей, которые много путешествуют, дома Kalevi Panorama расположены просто идеально. До аэропорта можно добраться менее, чем за десять минут, и вот уже Европа и весь мир у вас как на ладони. Но это еще не все: автобусы эстонских [О2] автобусных фирм становятся все более современными и комфортными, и зачастую в дальние уголки Эстонии удобнее всего добираться именно на таком виде транспорта. В автобусе больше пространства, а вместо того, чтобы крутить «баранку», вы можете почитать хорошую книгу или в компании других пассажиров посмотреть интересный фильм. Таллиннский автобусный вокзал находится всего в нескольких минутах езды от Kalevi Panorama.