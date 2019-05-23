Имущество работников, втянутых в коммерческую ссору, освободили из-под ареста

Прошлым летом с треском развалилась логистическая компания Via3L Spedition, чьи мелкие собственники, руководители Лаури Латт и Эльмер Маас, а также почти все работники покинули ее, по сути, за ночь и учредили новую фирму Nordic Spedition.

Шокированные крупные собственники Via3L Spedition во главе с Меэлисом Сааресалу в сентябре прошлого года обратились в суд, где потребовали у 25 бывших работников и бывших руководителей Мааса и Латта возмещения материального ущерба в размере 6,5 миллиона евро. Тем временем суды низших инстанций для обеспечения иска арестовали расчетные счета Nordic Spedition, а также установили судебные ипотеки на недвижимость бывших руководителей и ключевых сотрудников, арестовав их доли в предприятиях. В противном случае истцы могут просто остаться без имущества.

Адвокат бюро Cobalt, представляющего Via3L Spedition, Лембит Теддер сказал, что речь идет о крупной краже – работники, на которых подали в суд, должны были отдавать себе отчет, что, создавая новую фирму на стороне, они совершают крайне неэтичное и незаконное деяние.

Всеобъемлющий юридический террор

Вчера по делу, которое тянется уже почти год, принял решение Госсуд. Первым в почтовые ящика журналистов упало письмо адвоката Пааво Коха, представлявшего интересы бывших работников логистической фирмы, в котором тот радовался, что они добились важной промежуточной победы.

Коллегия Госсуда решила, что недвижимость 14 бывших сотрудников, арестованную для гарантированного покрытия иска, необходимо вновь освободить. Причина состояла в том, что истец Via3L Spedition не сумел достаточно убедительно обосновать нарушения бывших работников и их вклад в вероятную кражу. По словам Коха, постановление Госсуда – важный шаг в том направлении, «чтобы покончить с использующим все возможности юридическим террором, который крупные собственники Via3L Spedition устроили, чтобы наказать своих бывших работников». Он добавил, что обоснования истца относительно того, зачем покушаться на имущество работников, втянутых в гражданскую тяжбу между собственниками, не выдерживали критики.

Имущество ключевых сотрудников по-прежнему заморожено

Представляющий Via3L Spedition Лембит Теддер видит решение Госсуда несколько под другим углом. Он подчеркнул, что речь идет об «избавлении» лишь части работников (иск был подан против 25 бывших сотрудников), а имущество бывших ключевых лиц Лаури Латта, Эльмера Мааса, Йоэля Ротберга и Раэля Тавасте останутся арестованными.

«Суд не объявил, что требования против бывших работников или их ответственность в целом исключены», - заметил Теддер, отдельно указав на бывшего директора по продажам и нынешнего исполнительного директор Nordic Spedition Раэля Тавасте, в отношении которого суд посчитал, что ответственность работника реальна. По мнению суда, требование возмещения ущерба от Тавасте вполне обосновано.

Теддер отдельно подчеркнул, что Госсуд принял решение лишь по обеспечению исков, а не по самому иску. Это означает, что основная тяжба – является ли уход бывших руководителей и работников и учреждение новой фирмы крупной кражей или нет и должны ли они выплатить за это бывшему работодателю компенсацию в размере нескольких миллионов – находится пока только в суде первой инстанции.

Кроме того, стоит отметить и то, что возможную кражу расследует и прокуратура. В конце прошлого июля Пыхьяская окружная прокуратура сообщила, что она возбудила уголовное дело, цель которого – выяснить обстоятельства вероятной кражи. Пресс-секретарь прокуратуры Каарел Каллас не пожелал более подробно комментировать следствие.