Очень хороший метод держать соседских кошек подальше от ваших грядок

В зоомагазинах продаются всевозможные жидкости, которые должны отпугивать кошек, но они действуют до первого дождя, если действуют вообще. Та же проблема с перцем, корицей и всеми другими сильнопахнущими растворами, которые, по идее, должны кошке не нравиться.

Но, как пишет портал Realtor, существует другое решение, в эффективности которого сомневаться не приходится: оно работает всегда.

Нужно воткнуть в грядку несколько вилок зубцами вверх. Конечно, не стоит для этого использовать столовое серебро, и мы не агитируем покупать пластиковые вилки, но продаются одноразовые вилки из дерева, которые отлично справляются со своей задачей. Кроме того, их можно использовать повторно в течение нескольких сезонов.