Любитель тренировочных штанов ушел из большого спорта

Венгерский футбольный вратарь Габор Кирай, известный также и тем, что на поле выходил в тренировочных штанах, завершил карьеру в возрасте 43 лет, сообщается на официальном сайте клуба "Халадаш" из Венгрии, за который футболист выступал с лета 2015 года, передает "Р-Спорт"
В июне 2016 года 40-летний Кирай, выйдя на поле в матче чемпионата Европы с командой Австрии, стал самым возрастным футболистом в истории чемпионатов Европы.
"Спасибо футболу за то, чему он научил меня, и что сделал меня лучше. 26 лет и 882 матча я был в центре внимания на футбольной сцене, теперь я хочу посмотреть, что происходит за кулисами", – сказал Кирай.
На протяжении карьеры Кирай также выступал за немецкие "Герту" и "Мюнхен 1860", а также английские "Кристал Пэлас", "Астон Виллу", "Бернли" и "Фулхэм".