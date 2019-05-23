Любитель тренировочных штанов ушел из большого спорта

В июне 2016 года 40-летний Кирай, выйдя на поле в матче чемпионата Европы с командой Австрии, стал самым возрастным футболистом в истории чемпионатов Европы.

"Спасибо футболу за то, чему он научил меня, и что сделал меня лучше. 26 лет и 882 матча я был в центре внимания на футбольной сцене, теперь я хочу посмотреть, что происходит за кулисами", – сказал Кирай.