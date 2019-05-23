Грузовик сбил 17-летнюю девушку

Сегодня около 9 утра в Тарту на улице Калда-теэ грузовик, двигаясь задним ходом, сбил 17-летнюю девушку. Она получила тяжелые травмы.
Как сообщил Tartu Postimees пресс-секретарь Лыунаской префектуры Рагне Кейск, водитель грузовика и пешеход не заметили друг друга. "По словам очевидцев, девушка смотрела в телефон, она была в наушниках", - сказал пресс-секретарь.
Несмотря на то, что потерпевшая серьезно пострадала, ее травмы не опасны для жизни. Кейск сообщил, что она какое-то время проведет в больнице.
Водитель грузовика был трезв, у него есть водительские права. Подробности выясняются, начато производство.