Грузовик сбил 17-летнюю девушку

Как сообщил Tartu Postimees пресс-секретарь Лыунаской префектуры Рагне Кейск, водитель грузовика и пешеход не заметили друг друга. "По словам очевидцев, девушка смотрела в телефон, она была в наушниках", - сказал пресс-секретарь.

Несмотря на то, что потерпевшая серьезно пострадала, ее травмы не опасны для жизни. Кейск сообщил, что она какое-то время проведет в больнице.