Чт, 23.05.2019
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Грузовик сбил 17-летнюю девушку

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ДТП произошло возле цветочного магазина на Калда-теэ, 30.

ФОТО: Kristjan Teedema

Сегодня около 9 утра в Тарту на улице Калда-теэ грузовик, двигаясь задним ходом, сбил 17-летнюю девушку. Она получила тяжелые травмы.

Как сообщил Tartu Postimees пресс-секретарь Лыунаской префектуры Рагне Кейск, водитель грузовика и пешеход не заметили друг друга. "По словам очевидцев, девушка смотрела в телефон, она была в наушниках", - сказал пресс-секретарь.

Несмотря на то, что потерпевшая серьезно пострадала, ее травмы не опасны для жизни. Кейск сообщил, что она какое-то время проведет в больнице.

Водитель грузовика был трезв, у него есть водительские права. Подробности выясняются, начато производство.

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