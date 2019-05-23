Обратного пути нет: Эстония отключится от российского тока

Об этом BNS сообщил в пресс-релизе председатель правления Elering Таави Вескимяги, отметив, что, в соответствии с договором, достигнута окончательная договоренность о присоединении Эстонии с сопутствующими техническими условиями к электросистеме материкой Европы к концу 2025 года.

«Один из важных этапов в десинхронизации эстонской электросистемы с российской и ее синхронизации с электросистемой материковой Европы пройден, впереди пять лет напряженной работы с тем, чтобы выполнить все технические условия, которые обеспечили бы надежность снабжения электроэнергией потребителей в Эстонии как части электросистемы материковой Европы», - отметил Вескимяги.

В подписанном соглашении описано техническое решение присоединения, перечислены необходимые шаги по тестированию и исследованиям. Каталог мер фиксирует действующие инструкции по управлению электросистемой в зоне частоты материковой Европы, с которой Балтийским странам предстоит согласовать свои электросети. В частности, указаны меры, необходимые для обеспечения стабильности работы системы. В согласовании нуждаются процедуры управления электросистемами, а также требования к их независимой стабильной работе.

Предпосылками для технической синхронизации сетей являются прокладка морского электрокабеля постоянного тока между Литвой и Польшей, обеспечение необходимого запаса инерции в Балтийской электросистеме и обеспечение способности к самостоятельному функционированию Балтийской электросистемы.

Параллельно с договором о присоединении уже ведутся работы по инвестированию в усиление электросистемы Эстонии с целью усиления ее инфраструктуры — в проект строительство третьей по счету электросмычки с Латвией от подстанции Харку через Синди и Килинги-Нымме в Ригу, а также в обновление линий электропередачи, идущих от Ида-Вирумаа через Тарту и Валга в Латвию.

Идет также работа с планированием дальнейших инвестиций, в следующем году Эстония подаст руководству Европейского Союза очередное ходатайство о софинансировании инфраструктурных проектов.

Договор о присоединении к электросистеме материковой Европы вступит в силу после того, как его подпишут представители холдинговых компаний электросистем частнотной зоны материковой Европы - и трех стран Балтии и Польши.

Общая стоимость проекта синхронизации электросистем стран Балтии составит 1,3-1,5 млрд евро, на долю Эстонии приходится почти 350 млн евро из этой суммы. Европейский Союз поддержал первый этап инвестирования в Эстонии в размере 75% на сумму в 141 млн евро.