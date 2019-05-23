Самые богатые люди Эстонии стали еще богаче

В этот раз целью привлечения денежных средств было не финансирование деятельности предприятия, а предоставление исполнительному директору и основателю компании Кристо Кяэрманну возможности поблагодарить инвесторов, которые были с фирмой с самого начала. Сооснователь Таавет Хинрикус добавил, что свои паи продали многие работники Transferwise. "Важно, чтобы обещания, которые мы дали работникам семь лет назад, были выполнены", - добавил он.

Он пояснил, что с самого начала все работники помимо основной зарплаты получали долевое участие в предприятии. "В первые годы мы не могли платить такую же зарплату как, например, Skype или SEB. Мы призвали работников к большим вызовам, платили им столько, сколько могли, и сказали им, что у нас есть опционы на акции и если у предприятия дела пойдут хорошо, все от этого выиграют", - сказал Хинрикус.

Он добавил, что зачастую работникам трудно понять ценность опционов. "Может создаться впечатление, что это игровые деньги из "Монополии", но приятно видеть, что игрушечные деньги стали настоящими", - улыбается он.

На вопрос, сколько заработали работники на опционах, он привел такой пример: в 2013 году предприятие оценивалось в 20 млн долларов (18 млн евро), а сейчас - в 3,5 млрд (3,14 млрд евро). Какую долю продали сами Хинрикус и Кяэрманн, он сообщить не пожелал.

В отношении Transferwise долгое время стоит вопрос о том, когда компания может выйти на биржу. "Я бы задал встречный вопрос: зачем нам выходить на биржу?" - говорит Хинрикус.