Работа в детсаду и обожание дочери на фоне почитания Гитлера и ненависти к темнокожим
В среду, 22 мая, во второй половине дня в Ыйсмяэ мужчина в футболке с логотипом EKRE напал на пакистанца. По данным Delfi, речь идет о беспартийном Тауно из города Синди, который в настоящий момент проживает в Таллинне.
Аккаунт Тауно в Facebook наглядно демонстрирует, каких взглядов он придерживается. На фоне имеющейся на его странице информации о том, что в настоящий момент он работает в детском саду, а также многочисленных фотографий с дочкой, с которой, вероятно, мужчина проводит много времени, в глаза бросаются откровенно расистские посты.
Особую неприязнь у Тауно вызывают темнокожие:
Публикации Тауно в социальных сетях говорят о том, что он, мягко говоря, не рад политике Эстонии и ЕС в целом в отношении беженцев. Новость о том, что в Таллинне задержали уроженца Ирака, подозреваемого в нападении на женщину, он прокомментировал следующим образом: «Мульти-культи, бл***... Вот, до чего вы довели Эстонию. Я буду кромсать ножом первых попавшихся на глаза специалистов, су**».
А здесь Тауно делится новостью, в которой призывают закрыть границы и призвать к ответственности тех, кто потворствует миграции.
Этот репост не нуждается в отдельном комментарии:
Негативное отношение также и к русскоязычным чувствуется в этой подписи к фотографии дочери Тауно:
Напомним, что вчерашнее нападение на пакистанца было осуждено в обществе. В частности, будущий старейшина Хааберсти Андре Ханимяги подчеркнул, что в Ыйсмяэ нет места ксенофобии и подлому поведению.