Работа в детсаду и обожание дочери на фоне почитания Гитлера и ненависти к темнокожим

Аккаунт Тауно в Facebook наглядно демонстрирует, каких взглядов он придерживается. На фоне имеющейся на его странице информации о том, что в настоящий момент он работает в детском саду, а также многочисленных фотографий с дочкой, с которой, вероятно, мужчина проводит много времени, в глаза бросаются откровенно расистские посты.

Особую неприязнь у Тауно вызывают темнокожие:

«Вокруг одни негры. Бл***, камон!», - подписал свой снимок Тауно. ФОТО: Facebook

«Мне ужасно интересно, где загорает негр, что уже к маю или июню он такой коричневый», - острит автор. ФОТО: Facebook

И еще: «Почему в Японии нет ни одного мусульманина или негра... Ответ простой: они не могут дотуда доплыть, а если и доплывут, то им там мечом отрубят голову». ФОТО: Facebook

Публикации Тауно в социальных сетях говорят о том, что он, мягко говоря, не рад политике Эстонии и ЕС в целом в отношении беженцев. Новость о том, что в Таллинне задержали уроженца Ирака, подозреваемого в нападении на женщину, он прокомментировал следующим образом: «Мульти-культи, бл***... Вот, до чего вы довели Эстонию. Я буду кромсать ножом первых попавшихся на глаза специалистов, су**».

ФОТО: Facebook

А здесь Тауно делится новостью, в которой призывают закрыть границы и призвать к ответственности тех, кто потворствует миграции.

ФОТО: Facebook

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ФОТО: Facebook

Негативное отношение также и к русскоязычным чувствуется в этой подписи к фотографии дочери Тауно:

«Мать ребенка сделала из моей девчонки русскую. Прикид сомнительный», - считает отец. ФОТО: Facebook