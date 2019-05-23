Чт, 23.05.2019
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"Манчестер Юнайтед" хочет избавиться от дорогостоящего вратаря

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David de Gea.

ФОТО: LEE SMITH / Action Images via Reuters

«Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуру вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы в качестве возможной замены Давиду де Хеа в том случае, если испанский голкипер покинет клуб предстоящим летом, сообщает championat.com.

Де Хеа по-прежнему не продлил контракт с манкунианцами, а его соглашение с «Манчестер Юнайтед» истекает летом 2020 года. Это означает, что английский клуб может продать голкипера уже этим летом, чтобы заработать деньги.

Издание отмечает, что шансы на уход Доннаруммы из «Милана» возрастут в том случае, если россонери не смогут завоевать путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон. Ранее в СМИ сообщалось, что «ПСЖ» также заинтересован в приобретении 20-летнего вратаря «Милана» и будет готов заплатить за него € 50 млн.

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