Тайный план EKRE по захвату Эстонии

В презентации также сказано, что партия по сравнению с другими должна быть самой активной в социальных сетях. Также основное ядро избирателей и сторонников нужно собирать в так называемые виртуальные общины, которые с помощью различных мероприятий сформируются в общины реальные. При возможности следует предпочитать направленный маркетинг массовому. Массовый маркетинг, в частности, был решающим фактором, благодаря которому Дональду Трампу удалось победить Хиллари Клинтон на выборах президента США в 2016 году в ключевых штатах, что в итоге привело Трампа в Белый дом.

Эксперт по стратегической коммуникации Ильмар Рааг сказал, что EKRE подражает своим зарубежным единомышленникам, будь то праворадикалы под руководством Стива Бэннона в США или популисты в Европе. Он добавил, что именно эти силы продемонстрировали EKRE возможности, которые у партии есть в Эстонии.

Нужно сильное сообщение

Вице-председатель EKRE депутат Яак Мадисон согласился прокомментировать эту тему Postimees. Он не отрицает, что партия использует обнародованные Анваром Самостом инструкции. В то же время, по его словам, партия в своих действиях исходила не только из этих пунктов. «Но за других я говорить не могу. В то же время там много правильных пунктов», - сказал он.

Мадисон утверждает, что иногда нужно именно сильное сообщение, чтобы подлинное содержание какой-либо темы вообще дошло до общественности. «Например, это растиражированное предложение о том, что покатятся головы судей, в конце концов привлекло внимание к важной проблеме - к произволу судов при исполнении законов», - сказал он.

Однако Мадисон не признал, что EKRE переняла модель, использовавшуюся в США. «Информация в мире распространяется очень быстро и лучшие коммуникационные практики, конечно, отслеживаются. Однако я не уверен, что их хотят скопировать, потому что все государства и партии все же достаточно разные и то, что происходит за рубежом, может и не произойти в Эстонии», - считает он.

Ильмар Рааг обратил внимание на то, что сейчас в Эстонии под руководством EKRE проходит своего рода словесная гонка вооружений. «Каждое следующее высказывание должно переплюнуть предыдущее, чтобы попасть в новости». В этом скрывается опасность, полагает эксперт. А именно: когда-то массы, на которые направлено такое сообщение, могут выйти из-под контроля.