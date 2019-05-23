Тайный план EKRE по захвату Эстонии

Как вчерашняя маленькая партия, поддержка которой еще пять лет назад была на уровне пары процентов, теперь может наслаждаться успехом, выросшим как минимум в восемь раз? Одна из главных причин - продуманный план действий в отношении СМИ, пишет Postimees.
Позавчера главред новостной и спортивной редакции ERR Анвар Самост сказал в передаче ETV «Suud puhtaks», что в его распоряжении есть презентация, в которой описывается, что должна делать EKRE, чтобы успешно оставаться на виду в СМИ, и не важно, в каком свете ее будут освещать - в хорошем или плохом.
Как утверждается, автор этой коммуникативной стратегии - входящий в ряды национал-консерваторов депутат Рийгикогу Урмас Эспенберг, который еще несколько лет назад был главным спикером EKRE. Postimees на момент отправки газеты в печать не удалось получить его комментарий.
Программа из девяти пунктов
В передаче Самост рассказал, что в презентации давались инструкции, как добиться внимания СМИ и благодаря этому продвигать партию. «Интересное чтиво, которое на самом деле помогает мне сейчас посмотреть на все действия EKRE в правильном свете», - сказал Самост.
После передачи Самост опубликовал в Twitter фотографию одного из слайдов этой презентации. На нем было указано девять пунктов.
Первым пунктом значилось, что сообщения должны быть жесткими, четкими, короткими и понятными. Яркий пример - прозвучавшее несколько лет назад высказывание вице-председателя EKRE, нынешнего министра финансов Мартина Хельме о политике иммиграции: «Если есть черный, покажи ему на дверь» («Kui on must, näita ust»).
В следующем пункте говорится, что необходимо критиковать тех, кто находится у власти. Весной 2016 года, когда в Брюсселе были совершены теракты, председатель EKRE Март Хельме применил эту тактику, раскритиковав в официальном пресс-релизе партии соболезнования эстонских властей и мировых лидеров. «К сожалению, мы должны признать, что ни европейские, ни эстонские лидеры не могут сделать из случившегося адекватных выводов», - заявил он.
В презентации подчеркивается, что с помощью действий и событий, связанных с партией, необходимо создавать контент СМИ. Одним из таких мероприятий можно считать факельное шествие EKRE, проводящееся ежегодно 24 февраля. Один из самых громких лозунгов EKRE, вызвавший большой резонанс, - плакат «Дадим огня!», который EKRE разместила в рамках предвыборной кампании в 2017 году возле школы, где была застрелена учительница. Вспоминается и заявление Мартина Хельме, прозвучавшее в том же году в Рийгикогу, о том, что должны покатиться головы судей.
В презентации говорится, что это такие утверждения и звоночки, на которые мейнстрим просто должен отреагировать. Именно тогда тема начнет раскручиваться и EKRE упомянут крупные СМИ. Поначалу, конечно, в негативном ключе, но все же партия будет на виду.
Последовательный прессинг
Партии также необходимо основать свое СМИ и ввести контроль над своими сообщениями. В качестве примера приводится газета Konservatiivide Vaba Sõna, портал Uued Uudised и радиопередача «Räägime asjast» на радио Tre.
Если кто-то задумается, почему недавно ушедшую из Postimees журналистку Вилью Кийслер на новостном портале EKRE Uued Uudised называли комиссаром СМИ, неэтичной стервятницей и т.п., то презентация вновь поможет понять происходящее в мире. «Использование всех дыр в крупных СМИ, постоянный прессинг», - поучает EKRE.
В презентации также сказано, что партия по сравнению с другими должна быть самой активной в социальных сетях. Также основное ядро избирателей и сторонников нужно собирать в так называемые виртуальные общины, которые с помощью различных мероприятий сформируются в общины реальные. При возможности следует предпочитать направленный маркетинг массовому. Массовый маркетинг, в частности, был решающим фактором, благодаря которому Дональду Трампу удалось победить Хиллари Клинтон на выборах президента США в 2016 году в ключевых штатах, что в итоге привело Трампа в Белый дом.
Эксперт по стратегической коммуникации Ильмар Рааг сказал, что EKRE подражает своим зарубежным единомышленникам, будь то праворадикалы под руководством Стива Бэннона в США или популисты в Европе. Он добавил, что именно эти силы продемонстрировали EKRE возможности, которые у партии есть в Эстонии.
Нужно сильное сообщение
Вице-председатель EKRE депутат Яак Мадисон согласился прокомментировать эту тему Postimees. Он не отрицает, что партия использует обнародованные Анваром Самостом инструкции. В то же время, по его словам, партия в своих действиях исходила не только из этих пунктов. «Но за других я говорить не могу. В то же время там много правильных пунктов», - сказал он.
Мадисон утверждает, что иногда нужно именно сильное сообщение, чтобы подлинное содержание какой-либо темы вообще дошло до общественности. «Например, это растиражированное предложение о том, что покатятся головы судей, в конце концов привлекло внимание к важной проблеме - к произволу судов при исполнении законов», - сказал он.
Однако Мадисон не признал, что EKRE переняла модель, использовавшуюся в США. «Информация в мире распространяется очень быстро и лучшие коммуникационные практики, конечно, отслеживаются. Однако я не уверен, что их хотят скопировать, потому что все государства и партии все же достаточно разные и то, что происходит за рубежом, может и не произойти в Эстонии», - считает он.
Ильмар Рааг обратил внимание на то, что сейчас в Эстонии под руководством EKRE проходит своего рода словесная гонка вооружений. «Каждое следующее высказывание должно переплюнуть предыдущее, чтобы попасть в новости». В этом скрывается опасность, полагает эксперт. А именно: когда-то массы, на которые направлено такое сообщение, могут выйти из-под контроля.
Но должны ли СМИ освещать каждое громкое высказывание? «Конечно, легко сказать, что не должны, - отвечает Рааг. - Потому что политики EKRE так или иначе получат слово. «Здесь тот же парадокс, что и с терроризмом. Чем меньше освещаем террористов и теракты, тем меньшее влияние они оказывают, но здравый смысл все же не позволяет отказаться от их освещения, - приводит пример он. - И никто здесь решения не нашел».