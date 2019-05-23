Советник министра финансов: снижать акциз на алкоголь опасно!

Что будет происходить после понижения акцизов, предугадать, по словам Лехиса, непросто, но возможно. "Ясно и то, что предыдущие резкие повышения акциза повлекли за собой много нежелательных последствий, так что нужно как-то реагировать - просто договориться об объеме приграничной торговли и ждать, когда Латвия поднимет свои акцизы, на мой взгляд, невозможно", - считает он.

Вчера в Вихула на обсуждении стратегии госбюджета правительство было едино во мнении, что акциз на алкоголь, в последние годы переживший беспрецедентно резкий рост, должен быть снижен. "Все договорились, что алкогольный акциз снизится; обуждается вопрос, когда и в каком объеме, а также одинаково или по-разному для разных типов алкоголя", - прокомментировал министр финансов Мартин Хельме. Сам он пообещал приложить все усилия к тому, чтобы налог на алкоголь снизился с апреля этого года.

Торговцев алкоголя ждут проблемы

В недавнем прошлом акцизы в Эстонии только поднимались. Это, по словам Лехиса, привело к "гонке вооружений" магазинов: чем больший запас алкоголя успевал приобрести владелец магазина, тем дольше он получал прибыль на разнице цен после роста акцизов.

Что станет с запасами, если акциз снизится? В этом случае магазины могут оказаться в большом затруднении, возможно, даже окажутся в убытках, считает Лехис, уточняя, что это зависит от объема запасов, расходной базы и величины снижения акциза.

Скептики говорят, что даже если правительство снизит акцизы, это не отразится автоматически на конечной цене пива или водки. Лехис же считает, что торговцы снизят цены. "Сколько времени это займет и как быстро изменится реакция покупателя, зависит от объема резервов и о того, у кого они раньше закончатся", - считает он.