Крупные операторы мобильной связи по всему миру замораживают продажи телефонов Huawei

Крупные операторы мобильной связи в Европе и в Азии вынуждены замораживать заказы и продажи новых телефонов Huawei, поскольку на прошлой неделе правительство США приняло решение ограничить коммерческие отношения американских фирм с китайским технологическим гигантом, пишет Postimees.
Коммерческий запрет, вынесенный администрацией президента США Дональда Трампа, означает, что Huawei больше не может без особой лицензии покупать программное обеспечение и компоненты у американских фирм. В соответствии с запретом, Huawei больше не может использовать операционную систему Android, предлагаемую компанией Google, а также все связанные с этой экосистемой приложения. Android является самой распространенной в мире операционной системой, которой пользуются в примерно 85 процентах всех мобильных телефонов в мире.
Второй по масштабам в мире мобильный оператор Vodafone сообщил в среду, что временно прекращает заказ смартфонов Huawei Mate 20X (5G), пока не успокоятся политические страсти вокруг Huawei. И британский телекоммуникационный гигант ЕЕ сообщил в среду, что откладывают начало продаж новых смартфонов Huawei. ЕЕ первым в Великобритании в этом месяце открывает мобильную сеть 5G, но делает это без технологий Huawei, как это планировалось изначально.
Крупнейшие мобильные операторы Японии Y! Mobile, KDDI и NTT Docomo сообщили в среду, что откладывают на неопределенный срок начало продаж смартфонов Huawei P30 lite, которые должны были поступить в магазины уже в конце этого месяца. По словам пресс-секретаря SoftBank (собственник Y! Mobilе), фирма хочет, чтобы «потребители, пользуясь нашими товарами, чувствовали себя безопасно».
Заморозка продаж продукции Huawei показывает, что кампания Трампа против китайского телекоммуникационного гиганта, что является частью торговой войны между двумя странами, начала наносить реальный вред бизнесу Huawei. В прошлом году Huawei, обойдя американский Apple, стал вторым в мире производителем мобильных телефонов, и с этого времени начал стремительно приближаться к мировому лидеру Samsung.