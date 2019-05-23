Фото: возле заправки опрокинулся строительный кран

Сегодня в Тарту на улице Рингтеэ возле заправки Olerex упал строительный кран, разрушив стоявшую в нескольких метрах бытовку, которую машина пыталась поднять. Люди в результате инцидента не пострадали.
На данный момент неизвестно, кому принадлежит кран и как его будут поднимать. Также неизвестно, кто возместит ущерб за разрушенную строительную бытовку, пишет Tartu Postimees.
На место происшествия прибыли люди, назвавшие себя арендаторами грунта, давать комментарии они отказались. Один из них сказал, что виноват некомпетентный водитель крана, который не является их подчиненным.