Фото: возле заправки опрокинулся строительный кран

На данный момент неизвестно, кому принадлежит кран и как его будут поднимать. Также неизвестно, кто возместит ущерб за разрушенную строительную бытовку, пишет Tartu Postimees .

На место происшествия прибыли люди, назвавшие себя арендаторами грунта, давать комментарии они отказались. Один из них сказал, что виноват некомпетентный водитель крана, который не является их подчиненным.