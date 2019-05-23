Информация для пенсионеров: пенсионные удостоверения станут историей

До сих пор Департамент социального страхования выдавал оба документа отдельно. С переходом на пластиковые карточки не прекратят действовать и пенсионные удостоверения на бумажных носителях, поэтому после изменения порядка не нужно будет подавать ходатайство на получение новой карты.

Министр социальных дел Танель Кийк сказал, что благодаря новой карте жизнь людей станет удобнее, поскольку вместе с решением о назначении пенсии, или при определении тяжести инвалидности, им сразу будут отправлять карту: «Принятие в использование единой карты сократит дублирование, рабочую нагрузку на Департамент социального страхования, и по сравнению с действующим порядком, станет дешевле и бережливее по отношению ко времени и к окружающей среде».

Если у пенсионера выявляется инвалидность, вместо пенсионного удостоверения и карты инвалидности Департамент социального страхования в дальнейшем будет выдавать единую пластиковую карту, на которой уже имеются все необходимые данные.

Когда изменения вступят в силу, картой будут заменены и нынешние бумажные пенсионные удостоверения. Поскольку пенсионное удостоверение действует вместе с удостоверяющим личность документом, в дальнейшем для пенсионного удостоверения не потребуется и фотография пенсионера.

Большую часть расходов на выдачу карт занимают почтовые расходы. На почтовые расходы карт инвалидности в год будут тратить около 51 400 евро, а на расходы пенсионных удостоверений – около 9400 евро. Департамент социального страхования в год в среднем выдает 57 600 карт инвалидности и 12 000 пенсионных удостоверений.