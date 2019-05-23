Жители Эстонии недовольны обслуживанием предприятий инфраструктуры и компаний по вывозу мусора

Сравнительное исследование NPS, охватывающее 57 предприятий, показало, что по сравнению с прошлым годом общая оценка качества обслуживания немного улучшилась – средний индекс лояльности предприятий в большей или меньшей степени вырос во всех рассматриваемых сферах. Несмотря на то, что наиболее заметно улучшились оценки строительных магазинов и магазинов розничной торговли, они по-прежнему находятся в середине или в конце рейтинга.

Лучший сервис клиенты получали при посещении кино Kosmos IMAX и отправке посылок Itella Smartpost. Как и в прошлом году, высокие индексы лояльности имеют также заправочные станции и паромные компании.

«В ходе исследования 2254 жителя Эстонии в возрасте 15–74 оценили свой опыт обслуживания на основе последних реальных контактов – например, посещения представительства, конторы или магазина, или общения по телефону и электронной почте», - отметила эксперт Kantar Emor Леле Аак. «В случае с посылками стоит отметить, что люди, использующие почтоматы, могут вообще не сталкиваться с работниками компании, но жителей Эстонии это устраивает, в остальном процесс отправки посылок можно назвать очень удобным».

По словам Аак, главным изменением в рейтинге можно назвать то, что в ТОП-5, который два года подряд состоял из одних и тех же предприятий, место кинотеатра Artis занял Tallink, предлагающий возможности для развлечений и путешествий. «В первой пятерке три места заняли различные кинотеатры. Между ними прочную позицию занимает Itella Smartpost». В первую десятку вошел также конкурент Itella – компания DPD.

Аак отметила, что сюрпризом не стали и высокие оценки автозаправочных станций во главе с Circle K и Neste. В первую треть рейтинга входят такие лидеры обслуживания в своих сферах как Südameapteek и Apotheka, Maksimarket и Telia.

Хотя количество различных поставщиков услуг в банковской и телекоммуникационной сферах в Эстонии невелико, оценки действующих в этой сфере предприятий очень разнятся. В банковской сфере на первый план выходят небольшие местные банки LHV и Coop Pank. Посредственное или даже плохое впечатление оставляют контакты с крупными предприятиями инфраструктуры и компаниями по вывозу отходов. «Скорее всего, необходимость коммуникации с этими предприятиями вызвана какой-то проблемой, поэтому негативные эмоции омрачают весь процесс», - сказала Аак.