Panasonic приостанавливает сотрудничество с Huawei

Кроме того, о приостановлении бизнеса с Huawei своим сотрудникам сообщили в британской компании ARM, разрабатывающей микрочипы. Это стало известно из внутренних документов, полученных Би-би-си.

Трудности торговли

Торговая война между США и Китаем обострилась в последние недели. Организованные странами переговоры не помогли: напротив, президент США Дональд Трамп ввел дополнительные пошлины на ввоз китайских товаров.

На прошлой неделе Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты американской информационно-коммуникационной инфраструктуры от иностранных угроз.

Технологическая компания Huawei оказалась в самом центре торговой войны.

Вашингтон считает, что технологии Huawei могут быть использованы спецслужбами Китая. Huawei последовательно отрицает подобные обвинения, заявляя, что работает независимо от китайских властей.

Вслед за США и другие западные страны высказали опасения по поводу возможных угроз в связи с выходом компании в мобильные сети следующего поколения - 5G.

Google стала первой компанией, которая открыто признала, что ограничила сотрудничество с Huawei. По утверждению экономистов, то же самое будут вынуждены сделать и другие, что станет ударом по американскому технологическому сектору и изменит устоявшиеся мировые цепочки поставок оборудования.

Экономисты говорят, что новый виток противостояния между США и Китаем может привести к потерям для всего мирового технологического сектора и замедлит развитие систем связи 5G.