Panasonic приостанавливает сотрудничество с Huawei

Японская компания Panasonic заявила о приостановлении сотрудничества с Huawei в целях соблюдения ограничительных мер, введенных США в отношении китайского телекоммуникационного гиганта.
В заявлении компании говорится, что она вынуждена приостановить взаимодействие с Huawei и ее 68 филиалами, запрещенными правительством США.
На прошлой неделе США включили Huawei в черный список - и теперь американские компании не могут сотрудничать с ней без лицензии. Запрет распространяется на товары, в которых 25% компонентов или более производится в США. В стране считают, что деятельность компании противоречит национальной безопасности.
Администрация президента Дональда Трампа дала отсрочку на три месяца для введения санкций в отношении Huawei.
Американский Google позже отключил Huawei от некоторых обновлений операционной системы Android. Как сообщается, в компании начали работать над собственной операционной системой в качестве альтернативы.