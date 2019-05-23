Чт, 23.05.2019
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Panasonic приостанавливает сотрудничество с Huawei

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Реклама Huawei в Лондоне.

ФОТО: TOLGA AKMEN / AFP

Японская компания Panasonic заявила о приостановлении сотрудничества с Huawei в целях соблюдения ограничительных мер, введенных США в отношении китайского телекоммуникационного гиганта.

В заявлении компании говорится, что она вынуждена приостановить взаимодействие с Huawei и ее 68 филиалами, запрещенными правительством США.

На прошлой неделе США включили Huawei в черный список - и теперь американские компании не могут сотрудничать с ней без лицензии. Запрет распространяется на товары, в которых 25% компонентов или более производится в США. В стране считают, что деятельность компании противоречит национальной безопасности.

Администрация президента Дональда Трампа дала отсрочку на три месяца для введения санкций в отношении Huawei.

Американский Google позже отключил Huawei от некоторых обновлений операционной системы Android. Как сообщается, в компании начали работать над собственной операционной системой в качестве альтернативы.

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