Мартин Хельме обвинил президента в разжигании вражды

Комментируя произошедшее в среду нападение на мужчину пакистанского происхождения в таллиннском районе Ыйсмяэ, Мартин Хельме заявил, что перед заседанием побеседовал с главой МВД Мартом Хельме и что, по словам МВД, полиция занимается этим инцидентом.

Мартин Хельме заявил, что нападавший не связан с EKRE.

«У нас должна быть полная нулевая толерантность [к ксенофобии], должно быть полностью неприемлемо оскорблять кого бы то ни было на улице, - сказал Хельме. - Все равно, пакистанец это, эстонец, китаец или немец. Здесь должна быть полная нулевая толерантность».

По мнению Хельме, сейчас в Эстонии ксенофобии не больше, чем раньше, и не больше, чем в некоторых других странах.

«Но я вынужден признать, что в последние месяцы ощущаю в Эстонии очень много самоненависти, - сказал Хельме. - Этим разжиганием ненависти, этой группой поддержки у нас руководит, похоже, президент [Керсти Кальюлайд], которая признается иностранным газетам, что ненавидит одну представленную в правительстве и парламенте Эстонии партию».