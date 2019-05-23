Мартин Хельме обвинил президента в разжигании вражды
Член правления Консервативной народной партии (EKRE) и министр финансов Мартин Хельме обвинил президента Керсти Кальюлайд в разжигании вражды — по словам Хельме, президент сказала зарубежным СМИ, что ненавидит «одну представленную в правительстве и парламенте Эстонии партию».
Комментируя произошедшее в среду нападение на мужчину пакистанского происхождения в таллиннском районе Ыйсмяэ, Мартин Хельме заявил, что перед заседанием побеседовал с главой МВД Мартом Хельме и что, по словам МВД, полиция занимается этим инцидентом.
Мартин Хельме заявил, что нападавший не связан с EKRE.
«У нас должна быть полная нулевая толерантность [к ксенофобии], должно быть полностью неприемлемо оскорблять кого бы то ни было на улице, - сказал Хельме. - Все равно, пакистанец это, эстонец, китаец или немец. Здесь должна быть полная нулевая толерантность».
По мнению Хельме, сейчас в Эстонии ксенофобии не больше, чем раньше, и не больше, чем в некоторых других странах.
«Но я вынужден признать, что в последние месяцы ощущаю в Эстонии очень много самоненависти, - сказал Хельме. - Этим разжиганием ненависти, этой группой поддержки у нас руководит, похоже, президент [Керсти Кальюлайд], которая признается иностранным газетам, что ненавидит одну представленную в правительстве и парламенте Эстонии партию».
По словам Хельме, разжигание ненависти со стороны «высоких государственных чиновников» является большей проблемой, чем когда так поступает орущий на улице совершенно случайный тип».