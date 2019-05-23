Фото: кошачья мафия на окраине Таллинна

История началась несколько лет назад, когда один из жильцов дома начал жаловаться пожилую женщину с первого этажа, в квартире которой жило несколько кошек. Затем количество кошек увеличилось до десяти: у одной появились котята. Кошки вылезали в окно, принимали воздушные ванны на подоконниках и справляли нужду там, где им этого хотелось.

ФОТО: МуПо.

Соседи были недовольны усиливающимся запахом мочи, а владельцы автомобилей были невероятно злы, потому что кошки оставляли следы грязных лап на капотах их машин, мочились на колеса, дворники и решетки радиаторов, царапали краску. Инспектору МуПо, вызванному на место происшествия, владелица кошек сказала, что ее милые котики здесь ни при чем, а хулиганят во дворе невоспитанные бродячие кошки.

В следующий раз сосед вызвал Муниципальную полицию по новому поводу: кошки стали нападать! «Когда я вел собаку на проводке, на нас буквально напали кошки. Собака из-за поводка была ограничена в движении и не могла сама себя защитить, а я не мог, удерживая ее на поводке, справиться с двумя разъяренными шипящими кошками, - написано в заявлении, представленном в МуПо. – А дети стараются пройти мимо свободно разгуливающих кошек просто не дыша».

ФОТО: МуПо.

Занимающаяся этим делом инспектор МуПо Оксана Свириденко поговорила с пожилой женщиной, которая после часа убеждения согласилась выходить гулять вместе с котами и стараться предотвращать загрязнение ими автомобилей. По словам Свириденко, владелица кошек, очевидно, не признает важности норм и правил, воспринимая их абстрактно. Единственное, что заставило женщину задуматься, это возможность вызова специалистов по отлову бродячих кошек из приюта для животных. Причем счет за вызов будет выставлен именно ей.