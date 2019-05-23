Фото: кошачья мафия на окраине Таллинна

В одном из многоквартирных домов Таллинна возникла ситуация, когда кошки держат в страхе не только жильцов дома, но и домашних животных, сообщает МуПо.
История началась несколько лет назад, когда один из жильцов дома начал жаловаться пожилую женщину с первого этажа, в квартире которой жило несколько кошек. Затем количество кошек увеличилось до десяти: у одной появились котята. Кошки вылезали в окно, принимали воздушные ванны на подоконниках и справляли нужду там, где им этого хотелось.
Соседи были недовольны усиливающимся запахом мочи, а владельцы автомобилей были невероятно злы, потому что кошки оставляли следы грязных лап на капотах их машин, мочились на колеса, дворники и решетки радиаторов, царапали краску. Инспектору МуПо, вызванному на место происшествия, владелица кошек сказала, что ее милые котики здесь ни при чем, а хулиганят во дворе невоспитанные бродячие кошки.
В следующий раз сосед вызвал Муниципальную полицию по новому поводу: кошки стали нападать! «Когда я вел собаку на проводке, на нас буквально напали кошки. Собака из-за поводка была ограничена в движении и не могла сама себя защитить, а я не мог, удерживая ее на поводке, справиться с двумя разъяренными шипящими кошками, - написано в заявлении, представленном в МуПо. – А дети стараются пройти мимо свободно разгуливающих кошек просто не дыша».
Занимающаяся этим делом инспектор МуПо Оксана Свириденко поговорила с пожилой женщиной, которая после часа убеждения согласилась выходить гулять вместе с котами и стараться предотвращать загрязнение ими автомобилей. По словам Свириденко, владелица кошек, очевидно, не признает важности норм и правил, воспринимая их абстрактно. Единственное, что заставило женщину задуматься, это возможность вызова специалистов по отлову бродячих кошек из приюта для животных. Причем счет за вызов будет выставлен именно ей.
МуПо напоминает всем владельцам кошек и собак, что в соответствии с Правилами содержания собак и кошек в Таллинне животное во время прогулки должно быть на поводке. Даже кошки. Все животные, которые гуляют без хозяина, считаются бездомными и будут доставлены в приют для животных. МуПо также просит владельцев домашних животных соблюдать основные правила общежития и не позволять своим домашним животным нарушать покой соседей.