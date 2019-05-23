Фото: BMW 7 серии сожгли на костре прямо во дворе многоквартирного дома

Владелец автомобиля сказал, что вся его семья мирно спала, когда ему ночью позвонили и сообщили, что его автомобиль полыхает перед домом, пишет Järva Teataja.

По его словам, нет никаких сомнений, что автомобиль намеренно подожгли, поскольку под машиной были сложены дрова, которые подожгли. Потерпевшего удивил способ поджога. Каждый человек из фильмов знает, что проще всего окатить автомобиль бензином и кинуть спичку, но по какой-то причине поджигатели решили выбрать более трудоемкий способ.

Утром владелец автомобиля услышал, что непосредственно перед пожаром там бродила шумная компания из трех или четырех молодых человек, которые предположительно были пьяны.

Почему кто-то поджег его BMW 7 серии, владелец автомобиля не смог сказать. «Никто мне не угрожал. Ничего не могу сказать по этому поводу», - говорит он.