Чт, 23.05.2019
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Золотой мяч попросили отдать Роналду

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Cristiano Ronaldo võidukarikaga, 19. mai 2019.

ФОТО: Alberto Gandolfo / ZUMAPRESS.com

Бывший капитан сборной Австралии Тим Кэйхилл заявил, что форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду заслужил «Золотой мяч» в 2019 году.

"Знаю, что люди со мной не согласятся. Причина, по которой я скажу – Роналду, – это то, что он сделал в «Ювентусе».

Он ушел из «Реала» и оказал такое огромное влияние на другую лигу. Я не видел другого такого игрока, который делал бы подобное в «МЮ» и «Реале» на протяжении многих лет.

Да, он не выиграл Лигу чемпионов, но он оказывает такое невероятное влияние на любой клуб. Взять игрока его возраста и отправить в другое место...

Знаю, что люди не согласятся, но я прочто ценю его профессионализм," – сказал Кэйхилл.

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