Золотой мяч попросили отдать Роналду

"Знаю, что люди со мной не согласятся. Причина, по которой я скажу – Роналду, – это то, что он сделал в «Ювентусе».

Он ушел из «Реала» и оказал такое огромное влияние на другую лигу. Я не видел другого такого игрока, который делал бы подобное в «МЮ» и «Реале» на протяжении многих лет.

Да, он не выиграл Лигу чемпионов, но он оказывает такое невероятное влияние на любой клуб. Взять игрока его возраста и отправить в другое место...