Немецкие художники создали скульптуру из необычного материала

Несколько дней назад активисты минского микрорайона "Серебрянка" предложили жителям района поделиться ненужной старой мебелью. Этот хлам потребовался для необычного арт-объекта, над созданием которого работали приглашенные в Минск художники из берлинской стрит-арт-группы Bosso Fatakа. Посмотрите, что у них получилось собрать из старых кроватей, оконных рам, шкафов, тумбочек и лыж.