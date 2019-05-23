Чт, 23.05.2019
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Немецкие художники создали скульптуру из необычного материала

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ФОТО: realt.onliner.by

Городская скульптура может быть изготовлена не только из бронзы и мрамора. Посмотрите, что сотворили немецкие художники на улице белорусской столицы, передает Realt.onliner.by.

Несколько дней назад активисты минского микрорайона "Серебрянка" предложили жителям района поделиться ненужной старой мебелью. Этот хлам потребовался для необычного арт-объекта, над созданием которого работали приглашенные в Минск художники из берлинской стрит-арт-группы Bosso Fatakа. Посмотрите, что у них получилось собрать из старых кроватей, оконных рам, шкафов, тумбочек и лыж. 

ФОТО: realt.onliner.by

Все фото находятся ЗДЕСЬ.

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