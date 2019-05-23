Поучительный пример: скрытые недостатки подержанного автомобиля довели до суда

Клиент отвез автомобиль обратно в магазин для устранения недостатков, а в магазине отказали в рассмотрении претензии.

По словам эксперта по страхованию компании ERGO Майко Кальвета, все чаще встречаются похожие случаи, когда после покупки у автомобиля обнаруживаются скрытые недостатки, или когда автомастерская не выполнила хорошо свою работу. Добиться правды в данном случае может быть очень дорого – если суммировать все расходы, которые связаны, например, с работой юристов, оплатой госпошлины, экспертизой в суде и с вызовом свидетелей в суд, то полученные суммы зачастую превышают несколько тысяч евро. Именно по этой причине люди просто опускают руки вместо того, чтобы защищать свои права, но может быть и по-другому.

«После отказа магазина клиент решил самостоятельно отвезти автомобиль в ремонт, в результате которого отремонтировали стартер, провели работы по электронике и диагностику автомобиля. В общей сложности это стоило 396 евро. При тщательном контроле автомобиля также выяснилось, что масло и масленый фильтр долгое время не менялись, и масло уже загустело. Двигающиеся в моторе и требующие смазывания маслом детали были повреждены и нуждались в замене. Учитывая стоимость автомобиля, его ремонт в данном случае не был целесообразным», - описал Кальвет серьезность возникшей ситуации.

Для решения сложной ситуации человек применил оформленное страхование расходов на юридическую помощь, и этим случаем стал заниматься юрист, который отозвал от имени клиента договор продажи и потребовал у магазина вернуть уплаченные за автомобиль деньги. Магазин отказал в удовлетворении требования не по суду, и юрист клиента сначала обратился с заявлением в Департамент защиты прав потребителей.

«По решению комиссии по спорам Департамента защиты прав потребителей заявление клиента удовлетворили в полном объеме, и продавец должен был вернуть полную стоимость автомобиля, а также причиненный ущерб. Продавец, к сожалению, не выполнил решение комиссии», - сказал Кальвет.

Страховка покрыла за клиента госпошлину, и юрист обратился затем в суд. Судебное разбирательство заняло время, но речь шла о споре средней сложности. Суд в числе прочего должен был также проверить типовые условия договора продажи, которые составил автомагазин, для того чтобы убедиться, что частично речь идет о ничтожных типовых условиях, которые противоречат здравому смыслу и нанесли ущерб потребителю. Также представитель магазина выступил в суде с позицией, что несмотря на заключенный договор продажи, магазин не продал клиенту автомобиль, а был при продаже автомобиля посредником со стороны прежнего владельца на основании маклерского договора.

«Суд все-таки придерживался позиции, что магазин продал автомобиль потребителю на основании договора продажи и удовлетворил все требования клиента. Магазин был вынужден на основании решения суда выплатить клиенту более 5 600 евро, то есть почти две стоимости автомобиля. На данный момент магазин выполнил решение суда и спор окончен. По условиям страховки потерпевший не должен был нести никакие расходы, и страховка также обеспечила, что его представляли в суде», - добавил страховой эксперт.