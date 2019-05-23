Rimi может прекратить продажу сигарет

«Почему не попробовать прекратить продажу сигарет в продуктовых магазинах – мы знаем, что речь идет о группе товаров, маргинал прибыли которой невысок, и которая уничтожает здоровье людей», - сказал Вайдо Падумяэ в пресс-сообщении.

До оглашения выглядящей революционной идеи, Падумяэ говорил об ответственности сетей магазинов. Он сказал, что через проекты по охране окружающей среды Rimi взяла на себя определенные риски – например, в течение всего марта они вообще не печатали газеты для клиентов.

«Мы знали, что газету для клиентов читают около 90 процентов тех, кто находит ее у себя в почтовом ящике. С особым вниманием следят за тем, какие цены предлагают на продукты питания. Мы рисковали, что наш клиент уйдет к конкурентам, если не найдет в своем почтовом ящике подходящего предложения», - описал ситуацию Падумяэ, добавив, что поскольку продажи не упали, в сети планируют вообще отказаться от рассылки газеты для клиентов.