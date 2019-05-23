На заводе Eesti Energia произошел тяжелый несчастный случай

В ночь на четверг в Ида-Вирумаа произошел тяжелый случай на производстве, когда на принадлежащем Eesti Energia заводе по производству масел Enefit280 рабочий получил ожог.
На место происшествия прибыли как спасатели, так и медики, последние доставили пострадавшего в Ида-Вирускую центральную больницу.
Согласно первоначальным данным, несчастье произошло в тот момент, когда рабочие чистили котел. Один из них при соприкосновении с горячей золой получил серьезный ожог. Пострадавший проработал в Eesti Energia семь лет.
Для установления обстоятельств произошедшего начато уголовное производство. Предприятие Eesti Energia сотрудничает с полицией, Трудовой инспекцией и другими ведомствами для выяснения причин произошедшего.
Фирма оповестила близких пострадавшего о случившемся.