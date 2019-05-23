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  • Тяжелый несчастный случай на заводе Eesti Energia: рабочий скончался в больнице

Тяжелый несчастный случай на заводе Eesti Energia: рабочий скончался в больнице
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Скорая помощь.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

В ночь на четверг в Ида-Вирумаа произошел тяжелый случай на производстве: на принадлежащем Eesti Energia заводе по производству масел Enefit280 рабочий получил ожог. Позднее стало известно, что он скончался в больнице. 

На место происшествия прибыли как спасатели, так и медики, последние доставили пострадавшего в Ида-Вирускую центральную больницу. К сожалению работник, получивший ожоги, скончался в больнице.

"Выражаем от лица предприятия соболезнование родным и близким. Предприятие поможет оказать психологическую помощь семье, а также в случае необходимости коллегам погибшего работника", - сказал член правления Eesti Energia Райне Пайо.

Согласно первоначальным данным, несчастье произошло в тот момент, когда рабочие чистили котел. Один из них при соприкосновении с горячей золой получил серьезный ожог. Пострадавший проработал в Eesti Energia семь лет.

Для установления обстоятельств произошедшего начато уголовное производство. Предприятие Eesti Energia сотрудничает с полицией, Трудовой инспекцией и другими ведомствами для выяснения причин произошедшего.

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