Тяжелый несчастный случай на заводе Eesti Energia: рабочий скончался в больнице

На место происшествия прибыли как спасатели, так и медики, последние доставили пострадавшего в Ида-Вирускую центральную больницу. К сожалению работник, получивший ожоги, скончался в больнице.

"Выражаем от лица предприятия соболезнование родным и близким. Предприятие поможет оказать психологическую помощь семье, а также в случае необходимости коллегам погибшего работника", - сказал член правления Eesti Energia Райне Пайо.

Согласно первоначальным данным, несчастье произошло в тот момент, когда рабочие чистили котел. Один из них при соприкосновении с горячей золой получил серьезный ожог. Пострадавший проработал в Eesti Energia семь лет.