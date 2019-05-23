Мартин Хельме: на обустройстве границы с Россией можно сэкономить

«Касающиеся инвестиций решения — это всегда и политические решения, это зависит от политических предпочтений правительства. Поскольку правительство сменилось, следует пересмотреть прошлые предпочтения», - сказал Хельме на пресс-конференции правительства.

«Мы говорим в первую очередь о целом ряде очень дорогих правительственных зданий публичного сектора. Во-вторых, мы говорим о благоустройстве запланированной с разными прибамбасами границы, где следует взять гораздо более рациональный план, и есть еще целый ряд вопросов помельче», - перечислил министр финансов.

Согласно поступавшей ранее информации, благоустройство и обслуживание восточной границы могут в общей сложности стоить 320 млн евро. По мнению министра, ее следует построить по более низкой цене.

В то же время, новое правительство не намерено прекращать строительство инфраструктуры на эстонско-российской границе, но планирует пересмотреть, в каком темпе, объеме и с каким бюджетом продолжать двигаться.

Хельме добавил, что он оптимистично настроен и считает, что правительство в ближайшее время достигнет соглашения по снижению акциза на алкоголь. По его словам, вопрос только в том, на сколько процентов понизят акцизную ставку, и в какой пропорции будет снижаться акциз на слабый и крепкий алкоголь.