«Назвал правительство обезьянником»: Тоомаса Хендрика Ильвеса обвиняют в нанесении ущерба репутации Эстонии

Член партии «Отечество» и министр народонаселения Рийна Сольман в четверг написала в социальной сети Facebook, что президент Тоомас Хендрик Ильвес наносит ущерб репутации Эстонии, когда называет правительство обезьянником.
Сольман написала на странице политика Консервативной народной партии (EKRE) и депутата Рийгикогу Хелле-Мооники Хельме в Facebook, что согласна с мнением Хельме, что Ильвес наносит ущерб репутации Эстонии.
«Моника, согласна с тобой. Использовав это выражение, он опустился на уровень, на который поместил обсуждаемых лиц. Президент Ильвес — это человек, за которым следят за пределами медийного пространства Эстонии, и оскорбляя членов правительства такими словами, он вредит репутации Эстонии», - заявила Сольман.
В четверг Хелле-Мооника Хельме в том числе написала: «Как низко может пасть либерал, оскорбляя женщин, так, чтобы никто это не заметил или даже не осмелился критиковать, не говоря о том, чтобы международные СМИ по всему миру сделали новость о том, как президент ЭР грубо оскорбляет женщин-министров, называя их обезьянами!»