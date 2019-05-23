«Назвал правительство обезьянником»: Тоомаса Хендрика Ильвеса обвиняют в нанесении ущерба репутации Эстонии

«Моника, согласна с тобой. Использовав это выражение, он опустился на уровень, на который поместил обсуждаемых лиц. Президент Ильвес — это человек, за которым следят за пределами медийного пространства Эстонии, и оскорбляя членов правительства такими словами, он вредит репутации Эстонии», - заявила Сольман.

В четверг Хелле-Мооника Хельме в том числе написала: «Как низко может пасть либерал, оскорбляя женщин, так, чтобы никто это не заметил или даже не осмелился критиковать, не говоря о том, чтобы международные СМИ по всему миру сделали новость о том, как президент ЭР грубо оскорбляет женщин-министров, называя их обезьянами!»