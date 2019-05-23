Обзор: сравниваем цены приморской недвижимости в странах Балтии и на Украине

Такие приморские города, как Таллинн, Юрмала, Клайпеда, Паланга или Одесса, манят к себе сотни тысяч, а то и миллионы туристов ежегодно. Растет интерес и к приобретению недвижимости в этих городах в непосредственной близости от моря.

Эстония

По данным сайта city24.ee, в Эстонии на данный момент продается 12 606 объектов недвижимости. Непосредственно в Таллинне и ближних пригородах – 5069 предложений. При этом 93% всей недвижимости – это квартиры (4752 квартиры). Рассмотрим цены на недвижимость рядом с морем, максимум на трехкилометровой отдаленности. 230 домов из 327 находятся недалеко от моря. А из почти 5000 квартир около 2100 квартир расположены вблизи моря.

Дом в 140 кв.м. обойдется в среднем в 270 тысяч евро. А вот двухкомнатная квартира площадью 70 кв.м стоит в среднем 150-190 тысяч евро. Конечно, нужно учитывать ремонт, состояние квартиры и район Таллинна. Есть элитная недвижимость стоимостью и более миллион евро.

Количество квартир в Таллинне и цены

- до 100 тысяч евро – 1576 квартир

- от 100 до 200 тысяч евро – 2152 квартир

- от 200 тысяч евро – 1024 квартир

Количество домов в Таллинне и цены

- до 250 тысяч евро - 107 домов

- от 250 тысяч евро до 500 тысяч евро – 126 домов

- от 500 тысяч евро – 94 дома

ФОТО: RIA.com Marketplaces OÜ

Латвия

В этой стране, по информации сайта city24.lv, выставлено на продажу 10 015 объектов (7876 квартир и 2139 домов). Большая их часть находится именно в Риге и пригороде. Не будем рассматривать приморскую недвижимость в черте Риги: рассмотрим недвижимость в Юрмале в той же трехкилометровой зоне удаления от моря. Так, на берегу Рижского залива выставлено на продажу 862 квартиры и 467 домов.

Дом площадью 140 кв.м обойдется в среднем 210 тысяч евро. А квартира в 70 кв.м стоит в среднем 150 тысяч. Конечно, все зависит от ремонта и отделки.

Количество квартир в Юрмале и цены

- до 100 тысяч евро – 43 квартиры

- от 100 до 200 тысяч евро – 163 квартиры

- от 200 тысяч евро – 656 квартир

Количество домов в Юрмале и цены

- до 250 тысяч евро – 105 домов

- от 250 тысяч евро до 500 тысяч евро – 185 домов

- от 500 тысяч евро – 197 домов

Литва

По информации aruodas.lt, в этой стране выставлено на продажу 20 058 объектов (9331 квартира и 10727 домов). Рассмотрим недвижимость в Клайпеде и Паланге.

Так, на берегу Балтийского моря можно выбрать для себя недвижимость из 1423 домов или 2348 квартир. Дом в 140 кв.м обойдется в 140 тысяч евро. А семидесятиметровая квартира около 85 тысяч евро.

Количество квартир в Клайпеде и Паланге и цены

- до 100 тысяч евро –1822 квартиры

- от 100 до 200 тысяч евро – 458 квартир

- от 200 тысяч евро – 68 квартир

Количество домов в Клайпеде и Паланге и цены

- до 250 тысяч евро - 1246 домов

- от 250 тысяч евро до 500 тыс. евро – 132 дома

- от 500 тысяч евро – 45 домов

Украина

Вот где рай для выбора недвижимости на любой кошелек! Согласно сайту DOM.RIA.com (продукт эстонской компании RIA.com Marketplaces OÜ, который стал национальным брендом в огромной 45-миллионной Украине), только в Одессе выставлено на продажу 9182 объекта, из них 8573 квартиры. В непосредственной близости к Черному морю находятся около 2517 квартир и 302 частных дома. И это не считая пригородов Одессы.

Дом в 140 кв.м неподалеку от моря обойдется в среднем в 150 тысяч евро, а квартира - в 80 тысяч.

ФОТО: RIA.com Marketplaces OÜ

Общее количество квартир в Одессе и цены

- до 100 тысяч евро – 7869 квартир

- от 100 до 200 тысяч евро – 555 квартир

- от 200 тысяч евро – 149 квартир

Количество домов в Одессе и цены

- до 250 тысяч евро - 431 дом

- от 250 тысяч евро до 500 тысяч евро – 104 дома

от 500 тысяч евро – 74 дома