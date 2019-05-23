Исторический момент: Дубай и Таллинн свяжет прямая авиалиния

«Планируется, что авиакомпания Flydubai в течение зимнего сезона будет обслуживать прямую линию Таллинн-Дубай. Это будет первый регулярный маршрут из Эстонии за пределы Европы. Это исторический момент», - цитирует Rus.ERR министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу.