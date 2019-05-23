Чт, 23.05.2019
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Исторический момент: Дубай и Таллинн свяжет прямая авиалиния

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Дубай. Иллюстративное фото.

ФОТО: Philip Lange / PantherMedia / Philip Lange / Scanpix

Правительство одобрило соглашение о воздушном сообщении между Эстонией и Объединенными Арабскими Эмиратами, согласно которому между Таллинном и Дубаем в течение зимнего сезона будут осуществляться регулярные рейсы.

«Планируется, что авиакомпания Flydubai в течение зимнего сезона будет обслуживать прямую линию Таллинн-Дубай. Это будет первый регулярный маршрут из Эстонии за пределы Европы. Это исторический момент», - цитирует Rus.ERR министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу.

По словам Рейнсалу, в четверг правительство утвердило проект, по которому Рийгикогу сможет ратифицировать соглашение между Эстонией и Объединенными Арабскими Эмиратами о воздушном сообщении, это позволяет в том числе открыть воздушное движение между двумя странами.

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