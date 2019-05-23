Исторический момент: Дубай и Таллинн свяжет прямая авиалиния

Правительство одобрило соглашение о воздушном сообщении между Эстонией и Объединенными Арабскими Эмиратами, согласно которому между Таллинном и Дубаем в течение зимнего сезона будут осуществляться регулярные рейсы.
«Планируется, что авиакомпания Flydubai в течение зимнего сезона будет обслуживать прямую линию Таллинн-Дубай. Это будет первый регулярный маршрут из Эстонии за пределы Европы. Это исторический момент», - цитирует Rus.ERR министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу.
По словам Рейнсалу, в четверг правительство утвердило проект, по которому Рийгикогу сможет ратифицировать соглашение между Эстонией и Объединенными Арабскими Эмиратами о воздушном сообщении, это позволяет в том числе открыть воздушное движение между двумя странами.