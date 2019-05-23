В Нарве обсудили, как использовать исторические объекты-близнецы по обе стороны границы

В Нарве и Ивангороде прошла конференция “Приграничная симметрия”, посвященная сохранению и использованию исторических объектов двух городов. Из-за пограничных сложностей Нарвский замок и Ивангородская крепость, а также Кренгольм и находящийся на другом берегу район Парусинка обычно недоступны для туристов в рамках одного тура, хотя их историческое развитие было неразрывно связано, и привлекать туристов и инвесторов им тоже было бы выгоднее вместе.
Правила и исключения для туристов
Конференция открылась 22 мая в малом пороховом амбаре Ивангородской крепости. Это историческое здание было восстановлено в рамках совместного проекта двух городов на европейские средства. После официального открытия и приветственных речей участники отправились в ивангородский район Парусинка, чтобы увидеть нарвские водопады - их специально “включили” в это время по просьбе местной мэрии работники Нарвской ГЭС. Плотина этой электростанции, которая стоит на пограничной реке, но управляется с российской стороны, регулирует количество воды в Нарове. Водопады можно увидеть с обеих берегов, но всего несколько раз в году.
В научной части конференции, которая прошла в тот же день в Нарве, специалисты из Петербурга, Нарвы и Ивангорода познакомили еще с несколькими примерами связанных достопримечательностей на российском и эстонском берегу. В то же время, туристам сложно осмотреть оба города во время одной поездки.
Ивангород находится в пограничной зоне, и это проблема для ивангородского музея, в ведении которого находятся сама крепость, отдельное здание Музея крепостей и Художественный музей. Для проезда в погранзону жителям России требуется специальный пропуск. Вместо него подойдет и шенгенская виза, но, формально, она не дает права съехать с транзитной дороги и посетить музей. За нарушение правил погранзоны полагается штраф в 500 рублей.
В музее рассказали, что сейчас есть договоренность с пограничниками, и когда в крепости проходят крупные праздники, на погранпосту на въезде в Ивангород со стороны России стоит сотрудник музея, который продает билеты. И билет в музей заменяет пропуск в погранзону, он позволяет доехать до крепости. Но не дает права гулять по городу. В реальности контроль за этим обычно не строгий, и туристы нарушают правила, чтобы посмотреть то, что хотят.
Руководитель музея Ирина Миронова рассказала что в Ночь музеев, которая впервые масштабно прошла в Ивангороде с 18 на 19 мая, пограничники разрешили продавать билеты и ночью. Было много посетителей, 50 человек специально приехали из Петербурга, что было неожиданно много для приграничного музея-крепости.
На открытии конференции мэр Нарвы Алексей Евграфов сказал:
“Мы два города, которые всегда жили близко. Поэтому, конечно, в идеале мы хотели бы видеть создание единого туристического ансамбля Нарвы и Ивангорода. И я думаю, об этом мы будем разговаривать, попытаемся сделать все возможное, чтобы туристы, приезжая в Нарву, обязательно посещали Ивангород, и наоборот - приезжая в Ивангород, могли бы посетить Нарву”.
Комментируя для Rus.Postimees возможность упрощенного пересечения границы и въезда в российскую погранзону для туристов мэр Ивангорода Александр Соснин сказал:
“Это возможно, если этим вопросом основательно заниматься. В любом случае, это касается федерального законодательства нашей страны. Тем не менее, вы же видите, что, проводя крупные мероприятия - Олимпиаду в Сочи, Чемпионат мира по футболу - находили механизмы для того, чтобы люди, для которых интересна Россия, интересен событийный туризм, имели возможность какое-то время пребывать в Российской Федерации. Поэтому, я думаю, что такие механизмы возможны. И, безусловно, Ивангород как форпост нашей страны участвует на различных площадках в обсуждении этого вопроса. Именно вопроса пребывания туристов в Ивангороде и, соответственно, в Нарве”.
Брат-близнец Кренгольма
Инициаторами проведения конференции в Нарве и Ивангороде стали журналисты из Санкт-Петербурга - из журнала “Адреса Петербурга” и из Гильдии журналистов, работающих в сфере архитектуры, строительства и сохранения культурного наследия. И журналом, и гильдией руководит Сергей Ярошецкий, который рассказал, что идея обсудить развитие “парных достопримечательностей” по обе стороны границы возникла после того, как в прошлом году петербургским журналистам устроили экскурсию по Ивангороду.
Яанус Микк, руководитель компании Narva Gate, владеющей зданиями бывшей Кренгольмской мануфактуры, рассказал, что в прошлом году Кренгольм посетили 36 тысяч человек - большинство приезжали на “Кремлевских соловьев” и другие крупные культурные события.
Готовить территорию к новому использованию компания начала еще в 2007 году - детальная планировка территории Кренгольма предполагает строительство или оборудование в старых промышленных зданиях торговых центров, офисов, жилых домов. Но инвесторов, желающих строить всё это, нет. Идея компании была в том, чтобы привлечь сначала деятелей искусства, и когда появится поток посетителей, искать инвесторов.
Опыт Кренгольма назвала очень полезным для ивангородского проекта Маргарита Штиглиц. Она - доктор архитектуры, профессор Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии имени барона Александра фон Штиглица - ее предка. Район, который сейчас называется Парусинкой, возник как рабочий поселок вокруг принадлежащих барону Штиглицу фабрик. Кроме промышленных объектов, здесь были казармы для рабочих и больница - как и на Кренгольме. Над могилой своей умершей жене барон построил церковь в расположенном рядом имении, и эта церковь - единственное здание, которое осталось от имения Штиглица.
Потомки барона Штиглица занимаются восстановлением поместья и района Парусинка, добиваются внесения всего района в список охраняемых объектов старины. Их усилиями удалось отреставрировать церковь, сейчас они возрождают старинный парк, в котором сохранился дуб, посаженный совместно германским кайзером Вильгельмом II и российским императором Александром III.
Возрождением парка занимается ландшафтный архитектор Елена Штиглиц. Ранее она руководила реконструкцией Летнего сада и Михайловского сада в Петербурге. Сейчас купила квартиру в Ивангороде и практически переехала в приграничный город.
В позапрошлом веке выпускник Тартуского университета Александр фон Штиглиц, кроме фабрик в Ивангороде, владел банком, затем был основателем Государственного банка России, руководил строительством железных дорог.
Александр Кракау, “Придворный архитектор” барона, как выразился на конференции историк Борис Кириков, строил не только церковь в Ивангороде, но также Балтийский вокзал в Петербурге, столичный дворец барона и здание художественно-промышленной академии, которая сейчас носит имя Штиглица.
Барон похоронен в той самой церкви в Ивангороде, рядом с женой.
Приграничные впечатления
Юлия Савицкая, главный организатор “Дней оперы в Нарве” предложила в следующем году распространить этот музыкальный праздник и на Ивангород, тем более, что оперные выступления в ивангородской крепости уже проходили, опыт был успешным. Леся Колесникова, руководитель Музейного агентства Ленинградской области, которому подчиняется ивангородский музей, эту идею поддержала.
Интересно, что в конференции участвовал также гендиректор одной из крупнейших российских строительных компаний “Ренессанс констракшн” Андрей Власенко. Среди самых известных объектов этой компании, небоскреб Лахта-центра в Петербурге, башня “Федерация” и еще несколько высоток в Москве. Правда, участникам конференции Андрей Власенко сказал, что приехал в Нарву и Ивангород как частное лицо - посмотреть на места, о которых сохранились теплые воспоминания из детства.
Конференцию “Приграничная симметрия” планируется проводить ежегодно, по очереди в Нарве и Ивангороде.