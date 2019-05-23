В Нарве обсудили, как использовать исторические объекты-близнецы по обе стороны границы

Правила и исключения для туристов

Конференция открылась 22 мая в малом пороховом амбаре Ивангородской крепости. Это историческое здание было восстановлено в рамках совместного проекта двух городов на европейские средства. После официального открытия и приветственных речей участники отправились в ивангородский район Парусинка, чтобы увидеть нарвские водопады - их специально “включили” в это время по просьбе местной мэрии работники Нарвской ГЭС. Плотина этой электростанции, которая стоит на пограничной реке, но управляется с российской стороны, регулирует количество воды в Нарове. Водопады можно увидеть с обеих берегов, но всего несколько раз в году.

Церковь барона Штиглица в Ивангороде и плотина электростанции на пограничной реке. Вид из Нарвы. ФОТО: Николай Андреев

В научной части конференции, которая прошла в тот же день в Нарве, специалисты из Петербурга, Нарвы и Ивангорода познакомили еще с несколькими примерами связанных достопримечательностей на российском и эстонском берегу. В то же время, туристам сложно осмотреть оба города во время одной поездки.

Ивангород находится в пограничной зоне, и это проблема для ивангородского музея, в ведении которого находятся сама крепость, отдельное здание Музея крепостей и Художественный музей. Для проезда в погранзону жителям России требуется специальный пропуск. Вместо него подойдет и шенгенская виза, но, формально, она не дает права съехать с транзитной дороги и посетить музей. За нарушение правил погранзоны полагается штраф в 500 рублей.

В музее рассказали, что сейчас есть договоренность с пограничниками, и когда в крепости проходят крупные праздники, на погранпосту на въезде в Ивангород со стороны России стоит сотрудник музея, который продает билеты. И билет в музей заменяет пропуск в погранзону, он позволяет доехать до крепости. Но не дает права гулять по городу. В реальности контроль за этим обычно не строгий, и туристы нарушают правила, чтобы посмотреть то, что хотят.

Руководитель музея Ирина Миронова рассказала что в Ночь музеев, которая впервые масштабно прошла в Ивангороде с 18 на 19 мая, пограничники разрешили продавать билеты и ночью. Было много посетителей, 50 человек специально приехали из Петербурга, что было неожиданно много для приграничного музея-крепости.

На открытии конференции мэр Нарвы Алексей Евграфов сказал:

“Мы два города, которые всегда жили близко. Поэтому, конечно, в идеале мы хотели бы видеть создание единого туристического ансамбля Нарвы и Ивангорода. И я думаю, об этом мы будем разговаривать, попытаемся сделать все возможное, чтобы туристы, приезжая в Нарву, обязательно посещали Ивангород, и наоборот - приезжая в Ивангород, могли бы посетить Нарву”.

Комментируя для Rus.Postimees возможность упрощенного пересечения границы и въезда в российскую погранзону для туристов мэр Ивангорода Александр Соснин сказал: